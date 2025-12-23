Atención argentinos: dónde están las principales casas de cambio en Viña del Mar

Viajar a Viña del Mar desde Argentina suele traer la misma pregunta en la valija: “¿dónde conviene cambiar?”. La ciudad tiene varios puntos bien marcados, sobre todo en el radio céntrico y en sectores de alto movimiento turístico. En temporada, las filas aparecen temprano y los valores pueden variar durante el día.

Es por eso la clave es ir con una ruta clara y chequear horarios antes de caminar de más. Un buen punto de partida es el entorno de calle Arlegui y sus galerías, donde se agrupan varias casas de cambio tradicionales.

Si buscás resolver el cambio en una misma zona, el “corazón” suele estar en Arlegui. Ahí figura, por ejemplo, Cambios Baltazar , con acceso por Arlegui 610 (local 7) y referencia a la Galería Lagomarsino ; en guías públicas aparece con atención de lunes a viernes y un tramo reducido los sábados.

También se menciona Cambios Turismo Costa Brava S.A. en el rango Arlegui 674–676 , y AFEX en Arlegui 690 , una opción elegida por quienes prefieren cadenas con presencia nacional.

En la misma lógica de “resolver todo en el centro”, hay listados que ubican casas adicionales en Arlegui y alrededores, lo que permite comparar cotizaciones sin moverse demasiado.

Alternativas fuera del microcentro: costa, mall y circuitos turísticos

Si te alojás cerca del mar o del casino, suele resultar más cómodo un punto sobre Avenida San Martín. En referencias difundidas en guías de cambio aparece More Exchange con dirección San Martín 458 (local 12), en el área costera.

Para quienes prefieren resolver dentro de un centro comercial, hay sucursales que trabajan con el horario del mall. En el Mall Marina Arauco, AFEX informa atención en su local, y también aparecen alternativas de cambio listadas en guías locales, lo que suma una opción práctica cuando el clima no acompaña o se busca estacionamiento y seguridad.

En otras zonas de alto tránsito, como el sector de Reñaca, algunos listados ubican casas de cambio con direcciones en la franja de Borgoño.

Históricamente, Viña del Mar es uno de los destinos más elegidos por los mendocinos. Históricamente, Viña del Mar es uno de los destinos más elegidos por los mendocinos.

Consejos rápidos antes de cambiar: horarios, tasas y señales de alerta

Aunque tengas una dirección definida, vale una rutina simple para evitar sorpresas. Primero, mirá el horario del día: algunas casas cierran temprano y los sábados suelen recortar atención; además, en feriados el funcionamiento puede cambiar. AFEX publica su red de sucursales y datos de contacto, útil para confirmar antes de salir.

Segundo, compará más de una pizarra si estás en el centro: caminar dos cuadras puede mover la tasa final. Tercero, consultá si hay comisiones o mínimos por operación y pedí comprobante. Y, por último, evitá el cambio informal en la calle: puede salir caro por billetes falsos o cotizaciones engañosas. En viajes cortos, la diferencia real suele estar más en elegir bien el lugar y el momento que en perseguir una “tasa perfecta”.

Como guía práctica, muchos argentinos hacen este recorrido: arrancan por Arlegui para comparar en una zona con varias casas de cambio a mano, y dejan la opción de Avenida San Martín o el Mall Marina como plan alternativo si la agenda turística manda. Con direcciones claras y una verificación rápida de horarios, el trámite se vuelve simple y se evita perder media tarde en vueltas innecesarias.