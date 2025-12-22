El seguro que Chile exige a autos extranjeros y muchos argentinos no llevan

Se acerca el verano y, como cada temporada, miles de personas en Mendoza se preparan para cruzar a Chile en auto. La mayoría revisa lo básico: DNI, licencia y la documentación del vehículo. Pero hay un papel que suele quedar para el final, o directamente no aparece en la lista.

Es el SOAPEX , un seguro obligatorio para vehículos con patente extranjera. Está vigente desde 2013 y las autoridades están habilitadas a pedirlo, tanto en frontera como en controles dentro del país.

El Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Vehículos Extranjeros está pensado para cubrir daños a personas en caso de siniestros. No es un seguro “para el auto”. Es una póliza asociada a lesiones o fallecimiento provocados por un vehículo con matrícula foránea que ingresa de forma provisoria a Chile.

La obligación figura en la normativa de tránsito chilena: el Artículo 60 de la Ley Nº 18.290 establece que todo vehículo extranjero que circule debe contar con esta cobertura. La exigencia rige de manera taxativa desde el 6 de noviembre de 2013, según el material de referencia.

No tener el SOAPEX puede transformarse en un problema serio . El riesgo aparece en un control policial, pero también frente a un accidente.

Qué cubre y qué queda afuera

Este punto es el que más confunde a quienes viajan por primera vez. El SOAPEX cubre personas, no bienes. Las prestaciones se expresan en Unidades de Fomento (UF). La póliza contempla incapacidad permanente total por 300 UF por persona. También cubre muerte por 300 UF. Y suma gastos médicos hasta 300 UF, con atención, hospitalización, prótesis, medicamentos y rehabilitación. Ahora bien, hay una aclaración clave: el seguro no cubre daños materiales. Si el auto se rompe en un choque, no hay reparación incluida. Ese gasto queda fuera de esta póliza.

La contratación debe hacerse antes de viajar. La recomendación de las autoridades es gestionarlo online, ya que lo venden aseguradoras legalmente establecidas en Chile. El costo varía según los días de estadía. Como ejemplo, una cobertura por 15 días ronda los 12 dólares. Según el material, esa póliza cubre 300 UF, un valor que se estima alrededor de 12 millones de pesos. Para comprarla suelen pedir datos personales, información del vehículo y las fechas de permanencia. El certificado llega por correo electrónico y eso facilita presentarlo cuando lo solicitan.