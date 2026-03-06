Cómo está el paso a Chile en la previa del fin de semana

El paso a Chile está habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

En la previa del fin de semana, no se registran demoras de importancia en Los Libertadores (Chile) ni en Horcones (Argentina).

Para este viernes el pronóstico anticipa una jornada con cielo despejado en alta montaña. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 6°

Punta de Vaca: 3°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. Para verificar la información se puede ingresar al sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: