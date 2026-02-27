Cómo está el paso a Chile en el inicio del fin de semana

El paso a Chile se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. El pronóstico para el fin de semana.

En plena temporada de verano, las autoridades insisten en planificar los horarios de cruce.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Para este viernes, la Oficina de Vigilancia Meteorológica señala buen tiempo en alta montaña. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 7°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2° Según el pronóstico, la estabilidad se mantendría lo que resta del fin de semana con jornadas con cielo despejado en alta montaña durante sábado y domingo.

Las autoridades recomiendan planificar el viaje y previo a iniciar el recorrido hacia Chile, corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. La información se puede chequear a través del sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: