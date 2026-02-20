Largas filas y dos horas de demora en Horcones tras la reapertura del Paso a Chile

La esperada reapertura del Paso Cristo Redentor no trajo alivio inmediato para quienes aguardaban cruzar la cordillera.

La esperada reapertura del Paso Cristo Redentor no trajo alivio inmediato para quienes aguardaban cruzar la cordillera. Aunque el Paso a Chile volvió a habilitarse este viernes al mediodía tras permanecer cerrado durante 24 horas, cientos de vehículos se toparon con largas filas y casi dos horas de demora para ingresar a Argentina.

La interrupción del tránsito había sido solicitada por las autoridades chilenas luego de detectarse un ejemplar de mosquito Aedes Aegypti en el complejo Los Libertadores. Ante esa situación, se dispuso una desinfección integral en las instalaciones aduaneras del lado trasandino, lo que obligó a suspender la circulación durante toda la jornada del jueves.

Desde la coordinación del sistema integrado Cristo Redentor confirmaron que a las 12 del viernes el cruce quedó nuevamente operativo para todo tipo de vehículos y durante las 24 horas. Sin embargo, el movimiento acumulado de viajeros que esperaron en la zona de Uspallata generó una congestión significativa apenas se levantó la restricción.

Para ordenar la circulación y minimizar riesgos en alta montaña, Gendarmería Nacional junto con la Guardia Urbana Municipal de Las Heras implementaron un operativo de encapsulamiento. El procedimiento permitió que los rodados avanzaran en tandas controladas desde Uspallata hasta la frontera, una modalidad habitual cuando se registran grandes volúmenes de tránsito.