Detuvieron a un comerciante mendocino en el paso a Chile con municiones y una pistola de electroshock

El mendocino intentaba cruzar el paso a Chile con elementos no declarados en su vehículo. Quedó imputado por contrabando y tráfico de municiones.

Un comerciante mendocino fue detenido el miércoles en el paso a Chile, mientras atravesaba complejo fronterizo Los Libertadores, con municiones y una pistola de electroshock que estaban ocultas en su vehículo. Por eso, quedó comprometido con la Justicia del vecino país.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 14 del citado día, cuando funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas revisaron un automóvil Mitsubishi Lancer con patente argentina, en el sector de control del paso internacional.

El secuestro que complicó al mendocino Durante la revisión del habitáculo, los agentes hallaron en el interior del apoyabrazos delantero diez municiones calibre 3.80 y una pistola de electroshock, elementos que no habían sido declarados, por lo que se dio intervención inmediata al Ministerio Público, de acuerdo con la información publicada por el portal Andes Online.

A partir de ese hallazgo, el conductor, de 56 años, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia chilena. Posteriormente, fue imputado por los delitos de contrabando y tráfico de municiones, en una causa donde los elementos secuestrados fueron avaluados en unos 38 mil pesos chilenos.

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Garantía de Los Andes, donde la fiscal Florencia Costa Delgado formalizó la acusación. En tanto, la jueza Valeria Crosa Chiappe dispuso como medida cautelar que el mendocino deba presentarse a firmar mensualmente en dependencias del Ministerio Público durante los seis meses en los que se extenderá la investigación.