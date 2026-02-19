Cierra temporalmente el paso a Chile: a partir de qué hora y cuándo vuelve a abrir

E l paso internacional Cristo Redentor cerrará este jueves , luego de que el Ministerio de Salud de Chile detectara en el complejo Los Libertadores un mosquito macho presuntamente portador del vector Aedes Aegypti.

Según informaron las autoridades, a partir de las 10 quedará suspendido el tránsito para todo tipo de vehículos en las localidades de Guardia Vieja (Chile) y Uspallata (Argentina). El túnel cerrará a las 12.

"Las autoridades del vecino país han informado la necesidad de realizar tareas preventivas de desinfección y control sanitario en la totalidad de las instalaciones del complejo fronterizo Los Libertadores", expresaron.

El cierre se mantendrá durante todo el jueves, mientras que la apertura del paso Cristo Redentor será el día viernes 20 de febrero a partir de las 12.

Esta no es la primera vez que las autoridades chilenas solicitan la interrupción del paso Cristo Redentor. En febrero de 2025, se produjo una medida similar tras el hallazgo del mosquito asociado al contagio de dengue y fiebre amarilla.

En aquel entonces, también anunciaron un cierre preventivo de 24 horas para realizar tareas de desinfección en todas las áreas operativas del complejo Los Libertadores.

El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: