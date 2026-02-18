Cierran el Paso Internacional Cristo Redentor por alerta sanitaria: desde cuándo

El paso a Chile cerrará este jueves por "aplicación química en contexto de hallazgo de ejemplar adulto altamente sospechoso del vector Aedes Aegyptis".

El paso internacional Cristo Redentor estará cerrado durante varias horas este jueves y viernes. La coordinación chilena del paso comunicó este miércoles la decisión a raíz de una alerta sanitaria que se despliega en el lugar, ante el hallazgo de un mosquito macho presuntamente portador del vector Aedes Aegypti.

La noticia fue informada mediante un comunicado en el que explicaron que la decisión fue tomada por las autoridades chilenas, "previo acuerdo con la coordinación Argentina".

Tendrán que realizar una aplicación química para desinfectar la zona, teniendo en cuenta el riesgo de contagio. Se trata del mosquito portador del virus del dengue, de la fiebre amarilla, y de otras enfermedades como la chikungunya y Zika.

Cómo será el corte del paso Tras el hallazgo del Ministerio de Salud, la coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor declaró el cierre del tránsito en el paso a Chile.

Se suspenderá en Guardia Vieja (lado chileno) y Uspallata (lado argentino) a partir del jueves 19 de febrero desde las 10. El túnel cerrará a partir de las 12. La apertura el tránsito se realizará el viernes 20 de febrero a las 12.