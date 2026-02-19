Se viene la tormenta en Buenos Aires: a qué hora se larga con todo
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que se viene una jornada de tormentas en la provincia de Buenos Aires.
Este jueves 19 de febrero se viene la tormenta a la provincia y Ciudad de Buenos Aires. Así lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De hecho, la jornada comenzó nublada, y se espera que las lluvias se desaten en horas de la mañana. Esto continuará hasta la tarde incluida, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40%.
Recién por la noche dejará de llover en Buenos Aires, y se pronostica que las temperaturas desciendan a 22°C.
¿Cómo estará el tiempo en Buenos Aires el fin de semana?
- Viernes: Parcialmente nublado. Mínima de 17° y máxima de 27°
- Sábado: Mayormente nublado. Mínima de 19° y máxima de 25°
- Domingo: Nublado. Mínima de 19° y máxima de 27°