Se viene la tormenta en Buenos Aires: a qué hora se larga con todo

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que se viene una jornada de tormentas en la provincia de Buenos Aires.

Quienes salgan de casa este jueves, procuren llevar paraguas para no ser sorprendidos por la tormenta.

Este jueves 19 de febrero se viene la tormenta a la provincia y Ciudad de Buenos Aires. Así lo pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De hecho, la jornada comenzó nublada, y se espera que las lluvias se desaten en horas de la mañana. Esto continuará hasta la tarde incluida, con una probabilidad de precipitaciones de entre 10 y 40%.

Recién por la noche dejará de llover en Buenos Aires, y se pronostica que las temperaturas desciendan a 22°C.