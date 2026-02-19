Elecciones 2026: cómo saber dónde te toca votar en cada uno de los 6 departamentos

Mendoza tendrá una jornada electoral el 22 de febrero de 2026, con elecciones municipales en seis departamentos. En esa fecha se pondrán en juego lugares en los concejos deliberantes, por lo que la ciudadanía de Maipú, Luján, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz deberá concurrir a las urnas para definir la renovación de bancas.

En el caso de San Rafael, además, habrá una instancia extra: se elegirán 24 convencionales municipales, un punto que suma relevancia porque amplía el alcance de la elección local y exige que cada votante tenga claro qué categorías encontrará al momento de emitir su sufragio.

Dónde consultar el padrón y qué datos ofrece Para evitar dudas de último momento, el organismo electoral provincial habilitó un sistema de consulta online. La verificación se realiza en el sitio padron.mendoza.gov.ar, donde cada persona puede chequear la información clave antes de la jornada. El servicio permite conocer el establecimiento asignado para votar y la dirección exacta, un dato importante para quienes cambiaron de domicilio, se mudaron recientemente o simplemente quieren confirmar el recorrido.

Además, el sistema informa el número de mesa y el orden dentro del listado, dos referencias que suelen agilizar la búsqueda dentro de la escuela y reducen demoras, sobre todo en horarios de alta concurrencia.

Recomendaciones para llegar a la urna sin contratiempos La sugerencia central es simple: hacer la consulta con anticipación. Revisar el padrón antes de salir de casa ayuda a ordenar la votación y evita pérdidas de tiempo por confusiones con escuelas similares, cambios de circuito o mesas distintas a las habituales. También es útil anotar o guardar en el celular los datos principales: nombre del establecimiento, calle y numeración, mesa y orden. Con esa información a mano, el ingreso al lugar de votación suele ser más rápido y el trámite se vuelve más fluido. En departamentos con alta movilidad urbana, como Maipú o Luján, confirmar la dirección puede marcar la diferencia entre llegar con margen o correr contra el reloj.