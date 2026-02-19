Elecciones: así será el operativo especial del Gobierno con las oficinas del Registro Civil

Este domingo los ciudadanos de La Paz, Luján de Cuyo, Maipú, Rivadavia, San Rafael y Santa Rosa concurrirán a las urnas para participar en las elecciones municipales , en las que se elegirán los representantes que integrarán los concejos deliberantes de cada comuna.

La elección en San Rafael tendrá una instancia adicional, ya que también se votará a 24 convencionales encargados de la redacción de la nueva Carta Orgánica departamental, siempre y cuando la Suprema Corte de Justicia falle a favor de la decisión que se tomó en la comuna, ya que el proceso fue objetado por el diputado provincial, José Luis Ramón.

Al margen de esto, desde el registro civil se informó que las oficinas cabeceras permanecerán abiertas el domingo de 8.30 a 13.30 para que los ciudadanos puedan retirar sus documentos de identidad y solicitar la confección de certificados excusatorios.

Es importante señalar que las personas que hayan extraviado su DNI pueden tramitar el certificado de extravío on-line. Para ello, deben ingresar en el sitio web de partidas digitales y seleccionar la opción “Certificados de Extravío”.

Las tareas que se desarrollarán en el Registro Civil el 22 de febrero son:

Entrega de DNI a los ciudadanos que no los hubiesen retirado y que se encuentren en esas oficinas. Cabe aclarar que se visitó el domicilio en dos oportunidades para entregar esos documentos y, al no encontrar al titular, quedaron en la oficina donde se originó el trámite.

Confección de certificados excusatorios por no haber recibido el documento, por encontrarse a más de 500 km del lugar de votación, o por pérdida o extravío del documento.

Oficinas con atención al público

La Paz : Belgrano s/n, Centro Cívico.

: Belgrano s/n, Centro Cívico. Luján de Cuyo : San Martín 110.

: San Martín 110. Maipú: Padre Vázquez 110.

Padre Vázquez 110. Rivadavia: San Isidro 481.

San Isidro 481. San Rafael: Emilio Civit 70.

Emilio Civit 70. Santa Rosa: Avenida San Martín 28. También la oficina ubicada en Alejo Mallea y Remedios de Escalada s/n, CIC Las Catitas.

Qué se vota en las elecciones del 22 de febrero

En estos departamentos se renovarán la mitad de las bancas de los Concejos Deliberantes, debido a que las elecciones fueron desdobladas de las realizadas en la Provincia y la Nación, en octubre de 2025.

Por ello, se elegirán cinco ediles en La Paz, Rivadavia y Santa Rosa y seis en Luján de Cuyo, Maipú y San Rafael.

En ese municipio del sur también se votará por 24 convencionales que estarán encargados de redactar la futura Carta Orgánica de la comuna.

La Junta Electoral de la Provincia de Mendoza oficializó el padrón definitivo y los lugares de votación de los vecinos. Quienes residen en Maipú, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, pueden ingresar en el sitio web de la Justicia Provincial (en este link) para conocer el lugar donde votarán en esos comicios.