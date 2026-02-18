Hubo acuerdo: las elecciones en San Rafael se realizarán sin cambios

Las elecciones en San Rafael de este domingo 22 de febrero se realizarán con normalidad, por lo que los vecinos de ese departamento irán a votar para renovar concejales y escoger convencionales constituyentes.

Este miércoles se realizó en la sala de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza una audiencia conciliatoria para resolver en torno a la medida cautelar que había presentado el diputado José Luis Ramón. El legislador pedía declarar inconstitucional la convocatoria a elegir convencionales constituyentes para reformar la Carta Orgánica debido a que no se había realizado un referéndum previo.

A solo días de los comicios, las partes acordaron una resolución intermedia. En ese ámbito se presentaron Ramón y los apoderados del Municipio, Alfredo Juri Sticca y Gustavo Guarino, y llegaron a un acuerdo a través del cual se mantiene la votación del domingo, pero con una condición.

Así, se determinó que, en las siguientes elecciones para concejales del departamento (no las de este domingo, sino las de 2027) se deberá incluir un referéndum que avale o rechace la nueva Carta Orgánica. De esta manera, el texto que reflejaría más autonomía departamental no estará vigente hasta esa fecha.

"Se logró lo que nosotros queríamos, que era la consulta popular. Una elección no se puede suspender a tan poco tiempo de su realización", expresó Ramón a MDZ, y luego se fue del Palacio Judicial en bicicleta.

Asimismo, el representante de Protectora desistió de continuar con la medida cautelar y con la cuestión de fondo, es decir, la acción de inconstitucionalidad presentada ante el máximo tribunal.

Desde el Poder Judicial mostraron su enojo ya que aseguraron que se sintieron "usados" por el legislador, ya que si bien se abrió una instancia conciliatoria, finalmente todo el reclamo judicial que había impulsado Ramón quedó en la nada. Así, se entiende que el acuerdo podría haberse concretado sin la intervención del máximo tribunal.

De la reunión participaron el fiscal del Estado, Fernando Simón y también los ministros de la Corte Dalmiro Garay, Julio Gomez, Mario Adaro y Omar Palermo.