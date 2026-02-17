El pálpito electoral de un intendente peronista y el efecto "contagio" que pronosticó

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta , anticipó que espera un buen resultado en las elecciones de concejales del próximo domingo. El municipio del Este provincial será uno de los seis departamentos que irán a las urnas este fin de semana para renovar las bancas de sus concejos deliberantes. El jefe comunal peronista destacó logros de su gestión y cuestionó la falta de políticas públicas del Gobierno nacional.

Entrevistado en el programa Digamos Todo , de MDZ Radio 105.5 FM , Ubieta lanzó un “pálpito” de cara al turno electoral de este domingo y sostuvo que “estamos trabajando para lograr convencer a la mayor cantidad de personas que sigan acompañando la gestión, que creo que venimos haciendo las cosas bien y nos viene yendo bien en las elecciones que hemos participado”.

“Cada dos años uno se somete a la voluntad popular y estamos con la mejor expectativa”, sostuvo el intendente peronista que gobierna el municipio del Este desde 2019.

En cuanto a la campaña electoral, el jefe comunal dijo que se lograron discutir temas locales, pero la agenda provincial y nacional también se coló en el debate entre espacios políticos.

“Siempre se abordan temas municipales en cualquier campaña, obviamente que tampoco hay que desconocer que hay una provincialización y nacionalización de las campañas políticas hace mucho tiempo, entonces obviamente que eso trastoca cualquier iniciativa propia que tengan los municipios. Creo que en esta elección también es importante porque la gente sabe perfectamente que va a votar a los concejales que van a legislar sobre los temas que atañen al departamento, entonces también es muy importante para nosotros una elección donde la gente pueda determinar claramente cuál es el acompañamiento o no que tiene sobre la cuestión municipal”, expresó.

La Paz, un bastión peronista en Mendoza

En las elecciones legislativas de octubre de 2025 el frente oficialista La Libertad Avanza + Cambia Mendoza se impuso en 16 de los 18 departamentos y solo fue derrotado en dos municipios. En Santa Rosa y La Paz el peronismo fue la fuerza más votada.

Respecto a este antecedente reciente respecto al acompañamiento de los paceños al justicialismo en las urnas, Ubieta sostuvo que “hay muchas conjeturas. En los departamentos más alejados de la provincia de Mendoza y por ahí con mayor carencia se nota más el abandono de políticas nacionales, que tienen que ver con con el parate de obras y servicios que por ahí brindaba la Nación a departamentos como este”.

intendentes peronistas Los intendentes peronistas Flor Destéfanis, Omar Félix, Fernando Ubieta y Matías Stevanato tendrán elecciones de medio término el 22 de febrero. Archivo

“La gente lo siente claramente. Yo creo que eso va a pasar y va a irse contagiando a los demás departamentos tarde o temprano. Si estamos hablando de un Gobierno nacional que desaparece por completo de la vida cotidiana de la gente, donde no hay obra pública, donde no hay inversión, donde se maltratan los trabajadores de la salud, de la educación, obviamente que en algún momento la gente de eso se va a cansar”, disparó Ubieta.

En cuanto al principal logro de su gestión como intendente, resaltó que al llegar a este cargo aspiraba a tener “un departamento para todos y creo que eso lo he cumplido”. “En los departamentos chicos todos conocemos a qué sector político corresponde o pertenece su ideología, pero yo he tenido las ganas de hacer un departamento para todos y obviamente creo que todos han sido atendidos y han sido escuchados durante mi gestión”, afirmó.

El futuro del peronismo

Si bien el peronismo ha tenido buenos resultados electorales en La Paz en los últimos años, la situación a nivel provincial es muy diferente, acumulando una sucesión de derrotas que se remonta hasta más de una década.

Consultado sobre la estrategia que debería adoptar el PJ para volver a ser competitivo en Mendoza, el intendente paceño sostuvo que “es muy difícil saberlo. No me considero un gurú de las elecciones ni mucho menos”.

“En la última elección creo que se hizo una muy buena elección, se recuperaron muchos votos de los cuales se habían perdido en la penúltima. Creo que el peronismo va por un buen camino, se están empezando a formar nuevamente las bases del peronismo. Durante un tiempo estuvimos perdidos pensando en ciertas cosas que creo que nos desvían de nuestro camino original y es el pensamiento del peronismo, que es el pensamiento del trabajador, que es tratar de que a todos nos vaya un poquito mejor, de que vivamos una buena vida, que nuestros hijos tengan posibilidad de estudiar. Creo que ese pensamiento para el peronismo en algún momento o esa brújula la perdió”, expresó Ubieta.

En este sentido, subrayó que “está retornando a las bases y creo que tarde o temprano el peronismo va a recuperar el gobierno provincial, porque ha tenido gobiernos provinciales exitosos”.