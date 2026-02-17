Reforma laboral: el Gobierno da marcha atrás y elimina el polémico artículo de las licencias por enfermedad

Luego de un rechazo generalizado de toda la oposición dialoguista, el Gobierno dio marcha atrás y eliminará el polémico artículo 44 de la reforma laboral que establecía cambios en el régimen de licencias. Así lo confirmaron fuentes oficiales a MDZ , tras una definición de la mesa chica de la Casa Rosada.

El cuestionado artículo establecía que, si el trabajador sufre “un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación”, cobrará solo 50% de su sueldo, por tres meses si no tiene personas a cargo y por seis meses si las tuviera.

A su vez, se fija que si el empleado no puede realizar sus funciones “producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud” percibirá 75% de su salario.

De esta manera, el oficialismo oficializará este cambio en el plenario de comisiones de la Cámara Baja durante este miércoles y así llegará a votarse el jueves en el recinto. A partir de esta modificación, el proyecto deberá regresar al Senado, que lo deberá convalidar.

Tras los cuestionamientos del PRO y la UCR, se le sumó esta tarde el rechazo de los gobernadores peronistas aliados. Se trata de los bloques que representan Gustavo Sáenz , de Salta, Raúl Jalil , de Catamarca, y Osvaldo Jaldo , de Tucumán.

En su cuenta de X, Sáenz sentó la postura de este bloque de gobernadores del norte: “Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT)”.

“Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse”, planteó.

“Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”, apuntó.