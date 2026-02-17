Reforma laboral: el Gobierno da marcha atrás y elimina el polémico artículo de las licencias por enfermedad
Así lo determinó la mesa chica libertaria, en medio de un repudio generalizado de sus aliados. De esta forma, el proyecto debe volver al Senado en caso de que se apruebe este jueves en Diputados.
Luego de un rechazo generalizado de toda la oposición dialoguista, el Gobierno dio marcha atrás y eliminará el polémico artículo 44 de la reforma laboral que establecía cambios en el régimen de licencias. Así lo confirmaron fuentes oficiales a MDZ, tras una definición de la mesa chica de la Casa Rosada.
El cuestionado artículo establecía que, si el trabajador sufre “un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación”, cobrará solo 50% de su sueldo, por tres meses si no tiene personas a cargo y por seis meses si las tuviera.
A su vez, se fija que si el empleado no puede realizar sus funciones “producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud” percibirá 75% de su salario.
De esta manera, el oficialismo oficializará este cambio en el plenario de comisiones de la Cámara Baja durante este miércoles y así llegará a votarse el jueves en el recinto. A partir de esta modificación, el proyecto deberá regresar al Senado, que lo deberá convalidar.
Tras los cuestionamientos del PRO y la UCR, se le sumó esta tarde el rechazo de los gobernadores peronistas aliados. Se trata de los bloques que representan Gustavo Sáenz, de Salta, Raúl Jalil, de Catamarca, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.
En su cuenta de X, Sáenz sentó la postura de este bloque de gobernadores del norte: “Los diputados del bloque Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca no van a votar el art. 44 (Modificación del art. 208 LCT)”.
“Accidentes y enfermedades inculpables. Remuneraciones al 50% o 75% según el caso. Si fue un error, lo más justo y prudente es corregirlo y, mucho mejor, eliminarlo. Nadie elige accidentarse o enfermarse”, planteó.
“Tenemos la responsabilidad y obligación de dar garantías y certezas con esta nueva ley y no generar incertidumbre y angustia a los trabajadores”, apuntó.