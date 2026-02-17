Reforma laboral: el Gobierno quiere acelerar la agenda en Diputados, pero todavía no cuenta con votos clave

Luego del debate que despertó el sorpresivo desembarco del artículo 44 en la reforma laboral —el que modifica las licencias por enfermedad —, el Gobierno no frena: insiste en aprobar la ley este jueves en Diputados . Sin embargo, aún no tiene los votos asegurados .

El oficialismo quiere dictaminar este miércoles a última hora y llevar el texto fresco del plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda al recinto el jueves 19 de febrero. Si esto se confirma, el objetivo es que el Senado trate las eventuales modificaciones que introduzcan los diputados en una sesión el viernes 27 de febrero.

Una vez más, la clave estará en el quórum. Los aliados ya marcaron la cancha. Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, confirmó que el interbloque Fuerza del Cambio, que aglutina a 22 diputados macristas, radicales y del MID, no dará quórum si La Libertad Avanza no modifica el artículo sobre las licencias por enfermedad.

"No quedamos conformes con las modificaciones que se incorporaron a último momento en el régimen de licencias dentro de la reforma laboral. Tal como quedó redactado, el artículo puede terminar perjudicando a los trabajadores, especialmente en lo que respecta a licencias por enfermedad, porque reduce niveles de protección que hoy existen. La reducción de los plazos de licencia paga y el cambio en el esquema de remuneración, que deja de garantizar el 100% del salario durante el período de enfermedad, son aspectos que merecen ser revisados", advirtió Ritondo en una entrevista con el diario La Nación.

En la misma línea se expresaron las dos senadoras del PRO, Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut), quienes al votar el Título I del proyecto —que incluye el artículo 44— dejaron constancia en la versión taquigráfica de que no acompañaban ese artículo. El único que no hizo esa salvedad en el bloque de tres integrantes fue el presidente de la bancada, Martín Goerling (Misiones).

El panorama se complica aún más para el oficialismo. La presidenta del interbloque Unidos, Gisela Scaglia (Santa Fe), confirmó que ninguno de los 22 miembros de su bloque dará quórum para el inicio de la sesión. No aceptan que el oficialismo imponga un tratamiento exprés a este tema, que apoyan con matices, pero sobre el cual quieren expresar sus diferencias. Tampoco quieren que "los empujen todo el tiempo a apoyar o rechazar proyectos que consideran importantes para el país". Con este escenario, el Gobierno se ve forzado a modificar el artículo para que no corra riesgo la sanción de la ley.

Los otros puntos de la reforma laboral que no están asegurados

Igualmente, este no es el único punto del proyecto que no tiene los votos asegurados. Tampoco está garantizado el apoyo al Fondo de Asistencia Laboral, a la eliminación de los estatutos, al financiamiento del INCAA, al pago de salarios ni a las billeteras virtuales. Si se cambian algunos de estos artículos, además del 44, en el Senado La Libertad Avanza deberá aceptar o rechazar todos las las modificaciones, ya que no puede tomar solo algunos y descartar otros.

Patricia Bullrich Patricia Bullrich fue duramente criticada. Fotos: captura de video YouTube / TN.

Así, se abre una ventana de posibilidades que puede complicar al Gobierno. La incorporación de la modificación de las licencias por enfermedad y la defensa que hizo el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, reavivaron el debate por esta ley, que venía relativamente planchado en la opinión pública. En las últimas horas, la Casa Rosada recibió una serie de encuestas que reflejan un creciente malestar con este proyecto del oficialismo.

Sin embargo, en caso de que se consiga el quórum en Diputados, la ley se sancionará en general. Luego quedará en manos del Senado definir si acepta o rechaza los cambios. Si ocurre, La Libertad Avanza cumplirá su objetivo de tener la ley aprobada antes del 1 de marzo, cuando el presidente Javier Milei hablará ante la Asamblea Legislativa en la apertura de sesiones ordinarias.