El Gobierno desoye el pedido del PRO y no incluirá a las billeteras virtuales: "No tienen el respaldo del Banco Central"

Mientras el Gobierno todavía dimensiona el impacto negativo en las negociaciones por los cambios en el régimen de licencias , contemplado dentro de la reforma laboral, en Casa Rosada repiten que no aceptarán tampoco las otras modificaciones que pide la oposición dialoguista a cambio de avanzar con el proyecto en Diputados.

“No vamos a cambiar nada”, sentencian desde el despacho del presidente de la Cámara Baja, Martín Menem , en diálogo con MDZ .

Apenas pocas horas después de la media sanción, recrudeció la tensión entre los libertarios y el PRO . En la reciente sesión del Senado, el partido amarillo manifestó su descontento porque el Ejecutivo no incluyó dentro de las modificaciones la habilitación del pago de salarios a través de billeteras virtuales, en un gesto del oficialismo a los bancos.

En este sentido, el PRO reclama que se incorpore este tema en el inminente tratamiento en Diputados, lo que obligaría al Ejecutivo a que el expediente regrese a la Cámara Alta y se vuelva a debatir en marzo. No es una opción para la mesa chica de Javier Milei , quien quiere abrir el periodo ordinario con “todo listo”.

Al respecto, el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo , criticó a la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich , quien negó todo tipo de contemplación.

“Bullrich está en el Senado, nosotros estamos en Diputados. Bullrich todavía no es diputada, es senadora nacional; acá hablamos con Martín Menem”, señaló el legislador en rueda de prensa.

Cristian Ritondo hizo varias críticas al Gobierno por la confección de la reforma laboral Cristian Ritondo hizo varias críticas al Gobierno por la confección de la reforma laboral X (@DiputadosAR)

“No nos impone nada Patricia Bullrich. Negarse a cualquier posibilidad es un tema de Bullrich. Acá hablamos con Martín Menem, no hablamos con ella”, recalcó, mostrándose nítidamente molesto con la situación.

A su vez, Ritondo enfatizó: “Nosotros vamos a solicitar el cambio que se vuelve a incluir inicialmente, como lo planteamos en el día de ayer, que las billeteras virtuales, y que los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad en el trabajo, tu libertad con tu plata”.

Qué dice el Gobierno

Pese a que el escenario político no es sumamente favorable para LLA en Diputados, fuentes oficiales niegan que se considere el planteo del macrismo y aluden a la escasez de solvencia de las plataformas digitales.

“Las billeteras virtuales son 213 y son muy truchas para pagar salarios, sirven como servicio de pago, pero vos tenés billeteras virtuales de Bitcoin, billeteras virtuales de cualquier tipo, no es Mercado Pago la única y para pagar un salario tenés que tener solvencia”, indicó un funcionario de la mesa chica.

“Si la empresa no te depositó la plata, vos tenés que pagar el salario del 1 al 5 y los bancos tienen respaldo del Banco Central de la República Argentina. La billetera virtual es un sistema de transmisión de pago. Ahora, de ahí a pagar un salario y tener la solvencia para pagar un salario se tienen que presentar en el Banco Central de la República Argentina y cumplir condiciones de solvencia, punto”, enfatizó esta fuente que forma parte de las negociaciones en el Congreso.

Contexto

En la previa de la sesión en el Senado, hubo fuertes cruces entre los bancos y las fintech por el manejo de más de 10 millones de cuentas sueldo. Si bien la pulseada se dio debajo de la superficie, hubo algunos posteos en redes sociales.

Uno de ellos es el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin. “Tu sueldo, tu decisión! Por qué obligar a los trabajadores a cobrar en una cuenta que paga 0%?", compartió el empresario que le dio retweet a la publicación de su colega Osvaldo Giménez, presidente de Mercado Pago.

Inicialmente, el Gobierno evaluaba un apartado para las billeteras digitales. En el texto, el Artículo 35 establecía: “Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, únicamente mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria o en institución de ahorro oficial, en Proveedores de Servicios de Pago que cumplan con los requisitos regulatorios que establezca el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para tal actividad”.

Finalmente, se dejó afuera a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP) en el texto que aprobó el Senado, lo que produjo el malestar del PRO, principal aliado de los libertarios.

En este sentido, la Cámara Argentina Fintech difundió un comunicado afirmando que “el país necesita con urgencia una modernización laboral profunda, alineada con la realidad productiva y tecnológica del siglo XXI. Sin embargo, resulta contradictorio que, en ese mismo proceso, se haya excluido del debate un artículo que efectivamente introducía mayor libertad y competencia: la libre elección del canal de acreditación salarial”.

"Entre los jóvenes, 8 de cada diez cree que hacerlo en billeteras virtuales sería más práctico y 7 de cada 10 las percibe como una opción más segura. Además, el 64% de los trabajadores en relación de dependencia no eligió el banco donde hoy cobra su salario. La sociedad ya tomó una decisión”, indicaron.