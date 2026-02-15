Carnavales, ya nadie necesita un disfraz en Argentina

Que la Argentina persista en declarar dos días como feriado nacional a propósito del Carnaval es una forma sincera de percibirnos como apretadores de pomos profesionales, mientras el mundo discute de forma cada vez más dramática la feroz e irreversible resaca que trae la Inteligencia Artificial .

The Atlantic publicó en estos días un informe detallado sobre los efectos económicos en relación al mundo laboral que implica el proceso de adopción de IA. Y el título alarmante no es nada respecto a lo que describe la extensa nota que explica en detalle la nueva ola que se viene.

"Estados Unidos no está preparado para lo que la IA le hará al empleo", asevera. La respuesta en cada párrafo es NO, NO, NO y NO. Imaginen lo que nos toca por acá...

Gato Gato Gatito Gatúbela

Argentina

La semana ha sido muy generosa para los analistas que intentan acompañar una realidad sin dejarse seducir por escribir ciencia ficción, lo que tal vez sería lo más apropiado cuando se detiene el análisis para explicar los hechos que se destacan en la Argentina.

En París se festeja el carnaval en Champs-Élysées durante el mes de julio. El gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo tal vez no lo sabía. Pero estando en París esta semana sufrió en carne propia una operación en redes sociales.

Se celebra la humanización de los políticos que, al fin, son tan parecidos a uno que a veces nos asusta entenderlo.

Carnaval Francia Champs-Élysées Carnaval en Francia en Champs-Élysées. Se hace durante el mes de julio. Gentileza Lavozdechile

Rechazamos en igual o mayor medida el modo en el cual se lo presentó sin disfraz. Y ahora que Cornejo vivió el poder de una verdad a medias o una mentira maliciosa, queda esperar que "su" caso sea resuelto pero que también proponga medidas que regulen estas acciones.

Las fake news son moneda corriente en redes sociales aunque lo más grave es que varios medios de comunicación también alimentan un ecosistema podrido e interesado (rima con ensobrado), tan burdo además que es fácil de detectar y visibilizar.

Una práctica que mejoraría la calidad de la información en estos medios es que los gobiernos suspendan auspicios y patrocinios a quienes insisten en violar las reglas elementales del periodismo.

Investiguemos quién intentó perjudicar al gobernador Cornejo. Hasta las últimas consecuencias. Y que se haga cargo de sus acciones con todo el rigor juridico.

Y de paso hasta podriamos contar en Mendoza con una instancia que permita denunciar otros casos y que posea poder suficiente para sancionar a los que se disfrazan en la oscuridad. Premios y castigos. Diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Sin atajos.

¿No es esto una parte sustantiva de la democracia?

carnavales

Reforma laboral

En Argentina, menos en el fútbol y en el cine, casi todo es tardío, demasiado viejo o ya inútil cuando llega. La reforma laboral que se aprobó ya está desactualizada: el mercado ya hizo su reforma laboral, ante la eterna discusión sobre el sexo de los ángeles que tanto atrae al Legislativo.

Uno de los aspectos más interesantes sobre esta reforma que podría haber cambiado de verdad ciertos hábitos tóxicos no se incluyó (o se negoció). Me refiero al aporte obligatorio de los trabajadores en blanco a un sindicato que tampoco elige. Paga aportes sindicales, de forma ineludible, y además no hay derecho a optar.

¿Qué tanto tiene este mecanismo de democrático? ¿Qué tanta libertad ofrece una extorsión mensual? ¿Cómo podríamos contar con dirigentes sindicales contemporáneos, si les aseguramos los privilegios que los mantiene con el poder intacto?

Hay mucho de gatopardismo en la aprobaciónn parcial y la carnavalesca exhibición oratoria de un debate que atrasa y que esconde nuevos problemas que nos esperan, agazapados, en el futuro a cortísimo plazo.

La fuerza del trabajo, para decirlo de un modo ortodoxo, está en crisis. Y antes que termine el primer tiempo la IA le ha propinado 5 goles.

Las leyes laborales en discusión en el Parlamento, en su mayoría, fueron pensadas para una sociedad y un país que no se relaciona con el actual. Ni de cerca.

Cuesta pensar cómo será el trabajo en una sociedad que ya entró en una nueva fase económica.

Somos testigos de un sistema roto en tránsito al desafío de un mundo robotizado, al que ni imaginamos. El mundo cambió con la Revolución Industrial.

Pongan el nombre que más les guste a lo que viene, pero no se puede dudar que con la IA hay una Revolución en camino y en progreso. Presenta una velocidad que tampoco calibramos.

Anticiparse y adaptarse será clave en la supervivencia.

Una ley no escrita afirma que lo que no hace la política, el mercado se encarga. No significa que lo haga antes y mejor. Apenas antes.

Y con eso basta para imponerse.

carnaval feriado argentina

Empresarios

La semana del empresario mendocino José Luis Manzano ha sido, raramente, muy provechosa en materia de información sobre sus nuevos proyectos globales.

La enumeración semanal comenzó en la Patagonia, en Chubut. A las pocas horas el foco se trasladó cuando se conoció que el tupungatino era el nuevo dueño de uno de los mejores diarios de Ecuador: El Universo.

Y finalmente se confimó un anticipo que hizo MDZ con las operaciones del grupo suizo en el área energética: Mercuria Group está a punto de comprar los activos de la brasilera Raizen que controla las estaciones de servicio de Shell en Argentina. En el anticipo ofrecido mencionamos que se trataba de una operación que superaría el billón de dólares. En las últimas horas se habla de 1.600 millones de dólares.

Mercuria Group está asociada con Integra Capital, una empresa de José Luis Manzano con oficinas en el Pasaje San Martín de la ciudad de Mendoza.

therian mendoza

Therian

Los liberales no se asustan ni condenan a las personas en sus elecciones de vida y menos en sus motivaciones. Respetan al otro. Más aún en la diferencia.

No opinaré sobre el boom therian. Me parece un bolazo atómico. Cada uno que sea feliz.

Pero sucede que a este grupo no lo dejan ser ni feliz ni expresarse ni reunirse. Y eso es condenable. La cancelación, la discriminación, la tonta violencia para uniformar a pares. No es de liberales. Ni de libertinos. Es más propio de autoritarios, de totalitarios, bien de salame que leyó apenas el prólogo hitleriano de "Mi lucha".

La reunión del grupo therian en Mendoza debió cancelarse ante el surgimiento de varios otros grupos que repartieron sin pudor ni disfraz amenazas violentas que comprometían la libre expresión de esta gente.

No se sabe bien quiénes son los animales.

Es carnaval, cierto.