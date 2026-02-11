Cornejo denunció a varias cuentas por difundir una "fake news" con un video personal

El gobernador Alfredo Cornejo realizó una acusación luego de que se difundiera un video en el que se aseguraba que había sido grabado durante su viaje a París.

El gobernador Alfredo Cornejo denunció en la Justicia a la cuenta de Instagram "Mandril Mendocino" por difundir una fake news sobre un video personal. En la publicación se aseguraba que las imágenes se habían grabado durante su viaje en París, pero el mandatario lo desmintió.

"Hoy presenté formalmente una denuncia ante la Justicia (P. 16101/26), para que se investigue la difusión de un video manipulado con información falsa. Se trata de una difamación basada en una fake news que busca instalar un hecho que nunca ocurrió", expresó el jefe de Estado.

Asimismo, resaltó que "el video en cuestión fue grabado en Mendoza, en un espacio abierto y habilitado. No fue en París, como maliciosamente se intenta hacer creer. Es una mentira deliberada".

"Mi vida privada no es materia de operaciones ni de construcciones ficticias. Y frente a la mentira organizada, respondo por la vía institucional que corresponde, la Justicia", manifestó Cornejo. También acusó a las cuentas Orko polentero, Ojo con el pueblo y Bien Cuyano por difundir el video.

Hoy presenté formalmente una denuncia ante la Justicia (P. 16101/26), para que se investigue la difusión de un video manipulado con información falsa. Se trata de una difamación basada en una fake news que busca instalar un hecho que nunca ocurrió.

El video en cuestión fue… pic.twitter.com/vQuhHHpuZ2 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 11, 2026



El video en cuestión fue… pic.twitter.com/vQuhHHpuZ2 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) February 11, 2026 Asimismo, sostuvo que las publicaciones "constituyen una manipulación intencional de la información con el objetivo de confundir y dañar. No es un error, es una acción deliberada".