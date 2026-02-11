Pasaporte al día: los 14 viajes al exterior de Alfredo Cornejo en su segundo mandato

El gobernador Alfredo Cornejo inició el último fin de semana una nueva gira internacional por Europa para promocionar a Mendoza en los principales mercados internacionales del vino. El mandatario provincial se encuentra en Francia y viajará a Reino Unido, en su decimocuarto viaje al exterior en lo que va de su segundo mandato al frente de la Gobernación.

A su regreso a Mendoza, Cornejo habrá recorrido aproximadamente 190.000 kilómetros en sus viajes al exterior del país durante los 26 meses que lleva su segunda gestión como gobernador.

El destino en el extranjero más visitado por el mandatario mendocino es Chile, al que ha realizado cinco visitas oficiales en los últimos dos años. Pero también ha sumado viajes a Canadá, Francia, Reino Unido, España y Brasil. Asimismo, el destino más lejano que ha visitado oficialmente Cornejo fue Emiratos Árabes Unidos.

Estas giras por el exterior han estado vinculadas a la promoción y la llegada de inversiones para la provincia y el posicionamiento internacional de Mendoza, principalmente enfocadas en turismo, minería y vitivinicultura.

El fin de semana pasado el gobernador viajó nuevamente a Francia para participar de la Wine Paris 2026, una de las ferias internacionales más relevantes del sector vitivinícola. El objetivo de la delegación mendocina es seguir posicionando a Mendoza en los principales mercados internacionales del vino y fortalecer vínculos estratégicos con actores clave del sector vitivinícola.

Cornejo Wine Paris Vinexpo 2026 3

La agenda del mandatario provincial continuará con un viaje a la ciudad de Londres, en el Reino Unido, para ser parte de una “master class” sobre el mercado británico del vino y mantener reuniones con el directorio de la Cámara de Comercio Argentino-Británica (BACC) y empresarios. El objetivo es promover a Mendoza como destino de inversiones y presentar las políticas provinciales orientadas al desarrollo productivo.

Pasaporte al día

Este es el decimocuarto viaje al exterior que realiza Cornejo durante su segunda temporada al frente del Ejecutivo provincial. En 26 meses de gestión ha registrado seis viajes a Europa y uno a Asia, cinco visitas oficiales a Chile, dos viajes a Canadá, uno a Brasil y otro a Asia.

1) Madrid, España

La primera gira internacional de Cornejo durante su segundo mandato tuvo lugar al poco tiempo de asumir. Entre el 19 y el 30 de enero de 2024 viajó a España para participar de la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2024) que se desarrolla todos los años en Madrid.

El mandatario viajó con una agenda destinada a la promoción de Mendoza como destino turístico y productivo.

2) Toronto, Canadá

Del 3 al 6 de marzo de 2024, Cornejo viajó a la ciudad de Toronto, en Canadá, para participar en la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), una de las ferias mineras internacionales más importantes del mundo.

El objetivo de este viaje fue posicionar a la provincia como potencial destino para inversiones mineras, uno de los ejes que ha marcado la actual gestión de Cambia Mendoza.

3) Santiago de Chile, Chile

La agenda minera continuó con un viaje a Santiago de Chile entre el 17 y el 19 de abril de 2024. Cornejo estuvo presente en la Cesco Week 2024, organizada por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería.

4) Santiago de Chile, Chile

El gobernador volvió a visitar la capital del país trasandino entre el 28 de agosto y el 1 de septiembre del 2024 para participar del VII Encuentro Minero Chileno-Argentino.

Este evento reunió a las principales autoridades mineras de ambos países, con representantes de instituciones como la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami).

5) Londres, Reino Unido

Desde el 26 de septiembre al 5 de octubre de 2024, el mandatario provincial viajó al Reino Unido para participar de la London Metal Exchange Week 2024, uno de los encuentros más importantes de la industria minera a nivel mundial.

6) Bruselas (Bélgica) y Sevilla (España)

Al poco tiempo, Cornejo volvió a pisar suelo europeo. Entre el 8 y el 16 de diciembre de 2024 visitó Bélgica y España.

alfredo cornejo en bruselas.jpg Gobierno

En Bruselas, la capital belga, el gobernador participó de un foro empresarial denominado “Alianza estratégica en cadenas de valor sostenibles de materias primas entre la Unión Europea y la Argentina”. La actividad reunió a líderes internacionales con el objetivo de promover intercambios sobre oportunidades de inversión e innovación en el país. Allí presentó a Mendoza como un destino estratégico para inversores interesados en desarrollar la actividad minera.

Posteriormente viajó a la ciudad española de Sevilla, donde visitó la mina de Cobre Las Cruces (CLC). Se trata de un yacimiento ubicado en el centro de la ciudad que produce cobre, plata, zinc y plomo y representa un ejemplo de minería moderna, sostenible y con impacto positivo en su comunidad. El dirigente mendocino estuvo luego en la refinería de cobre Atlantic Copper, ubicada en la ciudad de Huelva.

7) París (Francia) y Londres (Reino Unido)

Desde el 9 al 14 de febrero de 2025 Cornejo estuvo nuevamente en Europa para decir presente en la edición 2025 de la Wine Paris, en la capital francesa, donde volvió a promocionar la vitivinicultura mendocina.

Durante este viaje tuvo reuniones con Elisabeth Boucher-Anselin, directora de Comunicaciones Global de la Guía Michelin, en la Embajada Argentina en Francia, y con la directora ejecutiva de Interwine, Rita Jia.

La gira continuó en Londres, Reino Unido, donde el gobernador mantuvo un encuentro con empresas del sector minero y energético, organizado en conjunto con la British Argentine Chamber of Commerce (BACC). También se reunió con la embajadora argentina en el Reino Unido, Marina Plaza, y participó de una master class de Phill Croiser con bodegas mendocinas participantes en la misión.

8) Toronto, Canadá

Entre el 3 y el 6 de marzo de 2025 el gobernador viajó por segunda vez a la feria minera de Toronto, Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC). En esta nueva visita mantuvo encuentros con empresas del sector y estuvo presente en el Argentina Day, junto a una delegación nacional que contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Karina Milei y Cornejo tendrán la última palabra para cerrar una alianza entre la UCR y LLA. Foto: Gobierno Karina Milei y Alfredo Cornejo durante la PDAC 2025 en Toronto, Canadá. Foto: Gobierno

9) Brasilia, Brasil

La minería volvió aparecer en la agenda internacional de Cornejo meses después, con una visita a Brasil. El mandatario viajó el 29 de junio de 2025 a la capital del vecino país y estuvo una semana en territorio brasileño participando de una serie de actividades enfocadas en atraer inversiones mineras, principalmente en el rubro de los fertilizantes.

10) Concón, Chile

Entre el 12 y el 16 de agosto de 2025, Cornejo viajó a la ciudad chilena de Concón para participar de la XXXIX Reunión del Comité de Integración Paso Sistema Cristo Redentor.

En el encuentro estuvieron autoridades nacionales de ambos países y se retomaron las actividades que habían quedado suspendidas desde 2019, con la intención de avanzar en mejoras de los servicios migratorios, aduaneros y de transporte, fundamentales para el desarrollo económico y turístico entre ambos países.

11) Talca, Chile

El gobernador volvió a Chile entre el 24 y el 26 de septiembre de 2025 encabezando una comitiva argentina que estuvo en el XXIV Encuentro del Comité de Integración por el Paso Pehuenche, que se realizó en la ciudad chilena de Talca.

12) Burdeos (Francia) y Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)

Entre el 2 y el 12 de noviembre 2025, Cornejo realizó una gira internacional por Europa y Asia con el objetivo de posicionar a Mendoza como destino de inversiones para el turismo del vino y potenciar las oportunidades de inversión en energía, minería y agroindustria.

El mandatario estuvo en la ciudad de Burdeos, Francia, donde participó en la 25ª Asamblea Anual de las Great Wine Capitals (GWC), red que integra a las principales regiones vitivinícolas del mundo.

cornejo Alfredo Cornejo en Emiratos Árabes. Gobierno de Mendoza

La segunda parte de la gira tuvo lugar en Abu Dabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos para exponer sobre el potencial de Mendoza en oil & gas, energías renovables e hidrógeno verde y los proyectos de inversión vinculados a la transición energética.

13) Valparaíso, Chile

A comienzos de este año, Cornejo estuvo nuevamente en Chile. El 13 de enero de 2026 el gobernador estuvo en el Congreso Futuro Región Valparaíso 2026, que se desarrolló en la ciudad de Valparaíso.

El encuentro es uno de los principales espacios de reflexión estratégica de América Latina sobre ciencia, tecnología, humanidades y los desafíos del siglo XXI. El mandatario estuvo acompañado por la vicegobernadora Hebe Casado.

14) París (Francia), Londres (Reino Unido)

Este sábado 7 de febrero el gobernador inició una nueva gira internacional por Europa. En los últimos días, Cornejo ha estado participando de la feria Wine Paris, para firmar la realización de la Vinexpo Explorer Mendoza 2026. La comitiva mendocina incluye representantes de ProMendoza, en el marco de una agenda orientada a la promoción comercial, la cooperación institucional y la atracción de inversiones.

La agenda incluye visita a Londres para fortalecer el posicionamiento internacional de los vinos mendocinos y promover a la provincia como destino de inversiones.