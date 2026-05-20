Luis Caputo recibió a Alfredo Cornejo y destacó los logros del RIGI en Mendoza

El ministro de Economía, Luis Caputo, utilizó su cuenta de X para resaltar un nuevo encuentro con el gobernador mendocino Alfredo Cornejo , en el que ambos repasaron los efectos económicos que promete el parque solar El Quemado. El funcionario nacional puso el foco en dos variables que el oficialismo viene marcando como prioritarias: la generación de puestos de trabajo y el repunte de la actividad económica en la provincia.

En su mensaje, Luis Caputo subrayó que el emprendimiento, levantado bajo el paraguas del RIGI, constituye una pieza relevante dentro del esquema energético que impulsa el Gobierno. El ministro lo presentó como un avance hacia una matriz más moderna, capaz de sostener el crecimiento tanto de Mendoza como del resto del territorio nacional.

Ubicado en el departamento de Las Heras, El Quemado se convirtió en el desarrollo fotovoltaico de mayor potencia instalada de la Argentina. Con 305 MW, la planta concentra por sí sola alrededor del 11% de toda la capacidad solar del país, una cifra que ayuda a explicar el entusiasmo que despierta entre los funcionarios.

Muy buena reunión con el Gobernador @alfredocornejo , con quien dialogamos sobre el impacto positivo que tendrá en la creación de empleo y la recuperación económica del proyecto RIGI del Parque Solar El Quemado en la provincia de Mendoza. El Quemado representa más del 11% de toda… pic.twitter.com/oLKEFU3n3h

El proyecto carga además con un valor simbólico difícil de igualar: fue el primero en recibir luz verde dentro del RIGI y también el primero en entrar efectivamente en operación bajo ese régimen, diseñado por la administración nacional para seducir a las grandes inversiones privadas. Por eso, varios analistas lo observan como un caso testigo sobre la capacidad real del esquema para acelerar desembolsos en sectores estratégicos.

La obra fue gestada originalmente por la empresa provincial Emesa y luego quedó en manos de YPF Luz, que la ejecutó con una inversión cercana a los 220 millones de dólares. Su entrada en funcionamiento permitió que Mendoza traspasara la barrera de los 700 MW de energía solar instalada, consolidándose como uno de los polos renovables más pujantes del mapa argentino.

En términos de abastecimiento, la energía que produce El Quemado equivale al consumo de más de 233.000 hogares, suficiente para cubrir la demanda residencial de la capital provincial junto a los departamentos de Las Heras y Lavalle. A ese dato se suma un beneficio ambiental concreto: la planta evitaría la liberación de unas 385.000 toneladas de dióxido de carbono cada año.

La semana pasada, Caputo y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, estuvieron en la inauguración de El Quemado y destacaron los beneficios del RIGI para que proyectos como ese existan.