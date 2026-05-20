Quién es Lucas Clark, el cornejista porteño que le hace la interna a Martín Lousteau

El gobernador Alfredo Cornejo busca ampliar su influencia política a nivel nacional y disputar la interna a nivel partidario que mantiene con Martín Lousteau , legislador nacional y quien también ha sido -como el mendocino- presidente de la UCR Nacional.

Particularmente este lunes se lanzó el sitio web de la Fundación Deliberar, que está representada en un cornejista en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Lucas Clark, abogado que se desempeña en el Congreso Nacional como prosecretario administrativo del Senado y que buscará establecer a su espacio como una alternativa distinta dentro del radicalismo porteño.

El nombre de Lucas Clark no es muy conocido en la provincia, pero el joven dirigente, de 39 años, conoció a Cornejo hace por lo menos dos décadas, según señaló a MDZ, cuando era diputado nacional (en 2005).

Desde Casa de Gobierno señalaron a MDZ que Cornejo le dio el aval para la presentación, pero que la idea no nació del sancarlino. Tanto Clark como el resto de los que comandan la fundación se representan en las ideas del actual gobernador y avanzaron cuando recibieron el apoyo para "comenzar a construir una alternativa radical" en la Ciudad de Buenos Aires.

El vínculo entre Lucas Clark y Alfredo Cornejo lleva varios años y de hecho, Clark fue asesor del sancarlino en su paso con senador nacional, así como también como diputado nacional. En sus redes sociales, constantemente hace referencia a cuestiones políticas del partido centenario, así como también de la actualidad de Mendoza, particularmente las que tienen involucrado a Cornejo.

Lucas Clark, Christian Nieto, Alfredo Cornejo, Pablo Hortal y Mariano Finkelstein. Lucas Clark, Christian Nieto, Alfredo Cornejo, Pablo Hortal y Mariano Finkelstein.

Además, desde hace meses el político de CABA viene cuestionando la acción del radicalismo capitalino, encarnado por Lousteau y Emiliano Yacobitti, el vicerrector de la UBA. En una de las últimas críticas al accionar del radicalismo poteño, Clark dijo que ese espacio "supo ser la voz política de los radicales porteños, pero hoy la convirtieron en una sucursal administrativa más. Cuando se pierde el rumbo, el territorio deja de importar. Los radicales porteños merecemos algo mejor", planteó.

En términos de elogios al mandatario mendocino, Clark dijo el día de la asunción de Cornejo por segunda vez como gobernador que "Mendoza es sinónimo de gestión hacia un capitalismo serio con un estado inteligente" y que Alfredo Cornejo "demuestra una vez más que en la política se construye y se lidera con valentía".

En diálogo con MDZ, el político radical señaló que la idea es "construir una alternativa radical en CABA. Muchos de los que militamos con él creemos que las ideas de Mendoza pueden llegar al resto del país", planteó.

Sostuvo que la fundación "está muy centrada en la CABA y creemos que Alfredo tiene liderazgo político y de gestión, con un montón de componentes y de medidas que son extrapolables a la Capital Federal".

Además, dijo que esperan en al menos uno o dos meses realizar un "lanzamiento formal" de la fundación "para poner primera, comenzar con la evaluación de políticas públicas y recorrer las comunas de CABA".

Clark se diferenció de Lousteau al sostener que es necesario "construir unas coalición transformadora ente el radicalismo y el PRO y lo vamos a intentar aunque resulte inconveniente para otros".

Finalmente, recordó el slogan de la primera gestión de Cornejo, al sostener que "como fue la revolución de lo sencillo, en la Capital Federal hay que construir microsoluciones para que el vecino pueda estar un poco mejor cada día".

Fundación Deliberar

En la presentación de la Fundación Deliberar en la CABA, Clark resaltó que Buenos Aires "es la ciudad más rica y más conectada de la Argentina", pero si bien "tiene infraestructura, talento, historia y una escala única en América Latina, hace tiempo sus vecinos sentimos que la Ciudad no está a la altura de lo que promete".

Y lanzó: "Esa paradoja no es casual: durante años, la política porteña administró problemas, pero dejó de conducir estratégicamente. Resolvió lo urgente, pero postergó lo fundamental: definir qué Ciudad queremos construir hacia 2036, cuando Buenos Aires cumpla 500 años".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeliberarCABA/status/2056491266070987020&partner=&hide_thread=false Buenos Aires es la ciudad más rica y más conectada de la Argentina. Tiene infraestructura, talento, historia y una escala única en América Latina. Pero hace tiempo sus vecinos sentimos que la Ciudad no está a la altura de lo que promete.



Esa paradoja no es casual: durante años,… pic.twitter.com/nmfFrHhlRo — Fundación Deliberar (@DeliberarCABA) May 18, 2026

Ante esto, sostuvo que Deliberar "nace para aportar a esa discusión. Queremos una Ciudad con agenda propia, capaz de convivir con la tensión nacional sin quedar atrapada en ella. Una agenda basada en sentido común, soluciones concretas y decisiones que mejoren la vida cotidiana en cada barrio. Pero también creemos que pensar Buenos Aires es una forma de contribuir al país. Una ciudad que funciona mejor, que innova, resuelve y recupera dirección, puede ser una demostración concreta de que la Argentina también puede funcionar mejor".