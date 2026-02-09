Inversiones de más US$ 10 millones y apertura de nuevos mercados: el balance mendocino en París

Desde este lunes, París se ha convertido, una vez más, en el epicentro de la vitivinicultura mundial. En medio de un año donde las exportaciones argentinas cerraron con balance negativo, hasta allí llegaron decenas de bodegas de todo el país para participar de una de las ferias de vino más importantes del sector, con especial participación mendocina.

La octava edición de Wine París se está desarrollando desde este 9 al 11 de febrero arrancó con una comitiva de 72 bodegas de Mendoza -más otras tantas del resto del país- que llegaron a la cita con la especial compañía del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo . El mandatario llegó a tierras parisinas para firmar el convenio de realización de la Vinexpo Explorer Mendoza 2026, que se hará en junio con una edición inédita dedicada exclusivamente al vino a granel, mejor conocida como The Bulk Wine Chapter.

Luego de la exitosa realización de la edición de Vinexpo Explorer Mendoza 2025 , la Provincia fortalece su alianza con Vinexposium, creadora del formato y de Wine París, y entre el 8 y el 10 de junio participarán del evento 25 compradores internacionales provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemania y mercados emergentes, quienes mantendrán encuentros de negocios con 50 bodegas argentinas seleccionadas.

Acompañado por representantes de ProMendoza , el mandatario inició así una gira que incluye reuniones en otros destinos donde los mendocinos podrán presentar sus productos y fortalecer su presencia en mercados internacionales. En total son 23 las bodegas mendocinas que participan de la feria acompañadas por el organismo que dirige Patricia Giménez y muchas de ellas han sido incluidas también en las visitas a Madrid, Barcelona -un mercado inexplorado por el ente mendocino- y Londres.

Además de las que fueron acompañadas por ProMendoza, otras bodegas mendocinas llegaron con el apoyo de Wines of Argentina (WofA) y por cuenta propia. Una de ellas fue el Grupo Fecovita, quienes además de participar de la cita en Wine París, continuarán con la promoción de sus productos con stand propio en la feria ProWein que se realizará del 15 al 17 de marzo en la ciudad de Düsseldorf, Alemania.

“Es fundamental para la vitivinicultura argentina abrir nuevos mercados y adaptar los productos a las tendencias internacionales para poder satisfacer a potenciales consumidores”, sostuvo Marcelo Federici, secretario de la Mesa Directiva del Grupo, quien está liderando la comitiva junto a Andrés Salomón, gerente de Comercio Exterior.

Uno de los puntos que más resaltó del evento fue la masiva concurrencia que tiene la feria que en 2025 convocó a más de 50.000 personas, una marca que esperan superar este año: “Estamos muy contentos con la cantidad de reuniones que hemos mantenido con clientes y el interés del público general en nuestros productos”, dijo Federici.

Fecovita en Paris

Oportunidades e inversiones

Más allá de los negocios particulares que cada bodega pueda concretar en estos días, la presencia del gobernador Alfredo Cornejo también ha generado oportunidades para Mendoza.

Durante la jornada del lunes, el mandatario se reunió con Philippe Guerret, presidente y CEO de M2I Lifesciences y otras autoridades, con el objetivo de avanzar en un programa de inversiones productivas en la provincia y continuar posicionando a Mendoza a nivel mundial como referente vitivinícola. La misma proyecta una potencial inversión de más de 10 millones de dólares en la provincia.

Durante el encuentro, la compañía manifestó su intención de realizar una potencial inversión directa para la instalación en Mendoza de una nueva planta de producción de fitosanitarios a base de feromonas, destinada a abastecer al mercado latinoamericano, incluyendo Brasil. La iniciativa se enmarca en una estrategia de largo plazo que busca potenciar la innovación tecnológica aplicada al cuidado de los cultivos y acompañar el desarrollo sostenible del sector agroindustrial.

M2I Lifesciences es una empresa francesa líder en la producción de insecticidas amigables con el medioambiente, elaborados a partir de feromonas, y produce a gran escala en Francia para abastecer a compañías globales como BASF, Syngenta y Bayer, que comercializan estos productos bajo sus propias marcas. Su tecnología se destaca por ofrecer soluciones eficientes y de bajo impacto ambiental para la protección vegetal.

La relación de la compañía y la provincia viene desde hace años y se ha consolidado en el trabajo conjunto en el combate contra la lobesia botrana. A través de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) con Aerotec, M2I fue durante el último año la principal proveedora de feromonas de confusión sexual del Programa Oficial de Lobesia.