Wall Street: los bonos argentinos suben y el riesgo país se pone a tiro de perforar nuevamente los 500 puntos
Los bonos suben en Wall Street y el riesgo país baja. Mientras que los ADRs argentinos cotizan mixtos.
Los bonos argentinos suben en Wall Street en la primera jornada de la semana. Mientras que los ADRs se mueven mixtos. El riesgo país baja y se pone a tiro de perforar nuevamente los 500 puntos básicos.
La deuda soberana en dólares opera con suba en Nueva York, impulsada por el Bonar 2029 (+1,6%). Los bonos bajo legislación local operan en sontonía contraria y caen.
Te Podría Interesar
El riesgo país baja y se ubica en en 501 puntos básicos.
Acciones
En la plaza local, el Merval cae 0,4%. Las acciones del panel líder operan mixtas, impulsadas al alza por Telecom (+4,5%).
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas, traccionadas al alza por Telecom (+4,1%).
A cuánto cotiza el dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.445 en la pizarra del Banco Nación.