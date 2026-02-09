Wall Street: los bonos argentinos suben y el riesgo país se pone a tiro de perforar nuevamente los 500 puntos

Los bonos suben en Wall Street y el riesgo país baja. Mientras que los ADRs argentinos cotizan mixtos.

Los bonos argentinos suben en Wall Street en la primera jornada de la semana. Mientras que los ADRs se mueven mixtos. El riesgo país baja y se pone a tiro de perforar nuevamente los 500 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera con suba en Nueva York, impulsada por el Bonar 2029 (+1,6%). Los bonos bajo legislación local operan en sontonía contraria y caen.

El riesgo país baja y se ubica en en 501 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,4%. Las acciones del panel líder operan mixtas, impulsadas al alza por Telecom (+4,5%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street alternan subas y bajas, traccionadas al alza por Telecom (+4,1%).