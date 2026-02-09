El Tesoro sale al mercado con una licitación en pesos, bonos y un título atado al dólar

La Secretaría de Finanzas lanzó una nueva licitación de instrumentos del Tesoro Nacional que incluye títulos en pesos a tasa fija y variable, bonos ajustados por inflación y una letra atada al dólar.

La convocatoria se realizará el miércoles 11 de febrero , con liquidación prevista para el viernes 13 .

Según informó el organismo, la recepción de ofertas comenzará a las 10 y se extenderá hasta las 15 del día de la licitación. La adjudicación y liquidación de los instrumentos se concretará dos días hábiles después.

La licitación contempla un amplio menú de activos, con reaperturas y una nueva emisión, distribuidos en cuatro grandes grupos.

En este tramo se ofrecerán letras y bonos capitalizables en pesos, la mayoría bajo la modalidad de reapertura:

Letras del Tesoro con vencimiento el 17 de abril de 2026 (S17A6) , el 31 de julio de 2026 (S31L6) y el 30 de noviembre de 2026 (S30N6) .

Bono del Tesoro capitalizable en pesos con vencimiento el 15 de enero de 2027 (T15E7), que forma parte del programa de colocaciones quincenales a tasa fija.

Títulos en pesos a tasa variable

En este segmento se incluyen instrumentos atados a la tasa TAMAR:

Letra del Tesoro a tasa TAMAR con vencimiento el 31 de agosto de 2026 (M31G6) , en reapertura.

Bono del Tesoro a tasa TAMAR con vencimiento el 26 de febrero de 2027, que será una nueva emisión.

Bonos ajustados por inflación (CER)

La Secretaría de Finanzas también ofrecerá bonos cero cupón ajustados por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER):

Bonos con vencimiento el 30 de junio de 2026 (TZX26), el 15 de diciembre de 2026 (TZXD6), el 30 de junio de 2027 (TZX27) y el 30 de junio de 2028 (TZX28), todos en modalidad de reapertura.

Instrumento en dólares

Por último, se licitará una letra del Tesoro vinculada al dólar estadounidense:

Letra dólar linked cero cupón con vencimiento el 30 de abril de 2026 (D30A6), también en reapertura.

Modalidad de la licitación

La licitación se realizará mediante indicación de precio, sin precios mínimos ni máximos. La única excepción será el nuevo bono a tasa TAMAR, que se colocará mediante indicación de margen sobre la tasa TAMAR.

Las ofertas podrán presentarse en dos tramos: no competitivo y competitivo.

Tramo no competitivo

Este tramo estará destinado a inversores que no cuentan con especialización financiera y requieren el asesoramiento de entidades intermediarias. En estos casos, solo deberá indicarse el monto del Valor Nominal Original (VNO) a suscribir.

El monto máximo permitido será de $50 millones de VNO para instrumentos en pesos y USD 50.000 de VNO para el instrumento en dólares. Se aceptará una única oferta por inversor. Quedan excluidos de este tramo los fondos comunes de inversión, compañías de seguros y otras entidades financieras, consideradas agentes especializados.

Tramo competitivo

En el tramo competitivo, los oferentes deberán indicar monto y precio, o margen, según el instrumento:

Para letras y bonos en pesos, se deberá consignar el precio por cada VNO $1.000.

Para el bono TAMAR, el margen sobre la tasa de referencia.

Para la letra dólar linked, el precio en dólares por cada VNO USD 1.000.

Este tramo está habilitado para ofertas superiores a $50 millones de VNO en pesos y USD 50.000 de VNO en dólares, así como para todos los inversores excluidos del tramo no competitivo. No habrá tope máximo de monto.

Canal de presentación

Las ofertas deberán presentarse a través de agentes de liquidación y compensación y agentes de negociación registrados ante la Comisión Nacional de Valores, tanto para personas humanas como jurídicas.