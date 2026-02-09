Bajo la lupa del FMI, el Banco Central refuerza sus reservas con fuertes compras en el mercado

Con la misión del FMI en el país, el BCRA aceleró la compra de divisas, concentró más del 40% del mercado y reforzó el nivel de reservas.

Bajo la mirada del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno avanza en la compra de dólares por parte del Banco Central (BCRA). Así, la entidad bancaria aceleró la compra en el Mercado Libre de Cambio (MLC) y se hizo con más de US$170 millones.

En este marco, las reservas superaron los US$45.000 millones. En lo que va del año, el BCRA lleva comprados US$1.650 millones y las reservas internacionales crecieron u$s4.158 millones.

El Banco Central compró este lunes US$176 millones, lo que representa la mayor adquisición desde el 14 de enero. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$430.929 millones. Así, la autoridad monetaria adquirió más del 40% de los dólares del mercado.

Cómo están las reservas del Banco Central En este contexto, las reservas se alzaron US$383 millones, debido a las subas de cotizaciones y la compras de dólares. Así, cerraron en US$45.323 millones, aunque todavía se encuentra por debajo del valor de cierre de enero, antes de la fuerte caída del oro y el pago a organismos internacionales.

La misión del FMI llegó el jueves pasado para retomar la segunda revisión del nuevo programa, cuya aprobación depende un desembolso de US$1.000 millones.