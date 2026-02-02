Dólares: en qué usaron los argentinos lo que compraron tras la apertura del cepo
Los argentinos usaron una gran cantidad de dólares que fueron adquiridos una vez que se levantó el cepo en pleno 2025.
Los argentinos compraron una millonada de dólares en meses anteriores con destinos muy claros, tanto en el caso de los individuos como de las empresas, a pesar de que el Banco Central describió un panorama de pax cambiaria en enero último. Un relevamiento arrojó cuánto se compró y a qué se destinó ese dinero.
La salida de divisas se aceleró tras el levantamiento parcial del cepo cambiario en abril del año pasado. Y fueron financiados por el superávit comercial y la toma de deuda pública (FMI y organismos y bancos internacionales) y privada.
Te Podría Interesar
El destino de los dólares de los argentinos
En diciembre se aceleró la compra de dólares por parte de las personas en relación a noviembre: fueron 1,5 millón las “Personas humanas” que realizaron compras brutas de billetes por U$S2.186 millones, mientras que 670.000 vendieron por US$477 millones.
La salida de divisas del sector privado “sin fines específicos” alcanzó en 2025 el récord neto de US$ 32.340 millones desde el inicio de la serie del Banco Central que arranca en 2003.
La salida neta por viajes, pasajes y turismo se llevó el año pasado más de U$S10.000 millones, y otro tanto los pagos de intereses (sector público y privado).
Una ventaja de estas operatorias: parte de los fondos adquiridos y registrados en la cuenta billetes quedan depositados en cuentas locales y son utilizados para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera, por lo que no constituyen en su totalidad formación de activos externos.
De forma similar, en cuanto a los egresos por divisas, en parte son destinados a la cancelación de pasivos con el exterior (por ejemplo, para pagos de deuda comercial y financiera externa o utilidades y dividendos)”.