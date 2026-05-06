Dólares: la impresionante cifra que compraron los argentinos desde la salida del cepo

Aunque la demanda de dólares disminuyó tras las elecciones de octubre del año pasado, los ahorristas hicieron compras brutas en el mercado cambiario por más de US$33.000 milllones, desde la flexibilización del cepo por mediados de abril de 2025 hasta marzo 2026.

En términos netos, si se descuentan las ventas que realizaron los individuos, implicó un saldo positivo por US$28.498 millones.

Es decir, en casi un año, adquirieron el equivalente a dos préstamos y medio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El año pasado se batió un récord de dolarización por parte de los argentinos. Neteado, los argentinos se dolarizaron por US$22.310 millones.

En lo que va de 2026, los argentinos sumaron en términos netos US$6.188 millones en el primer trimestre. Es decir, superaron el superávit comercial que fue de US$5.298 millones en el mismo período y se "devoraron" casi el equivalente a tres Vaca Muerta: la balanza energética arrojó un superávit de US$2.405 millones en el acumulado de los primeros tres meses del año.

Formación de activos externos desde la flexibilización del cepo

Si además se contabiliza la demanda total del sector privado no financiero y los giros a cuentas en el exterior, es decir, lo que se conoce como Formación de Activos Externos (FAE), el guarismo se eleva a US$32.340 millones durante todo 2025, el valor anual más alto del siglo.

Desde abril del año pasado hasta marzo de este año, la fuga de capitales alcanzó los US$39.500 millones.