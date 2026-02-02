Ganadores y perdedores en una economía atravesada por el salto del dólar y el fin del cepo a las personas

La actividad económica en los primeros dos años de J avier Milei en la presidencia acumuló una mejora del 4,1% versus noviembre de 2023. Sin embargo, el proceso no fue lineal, al punto que el último trimestre de ese año mostró números en rojo. Fue tras sacar el cepo cambiario a los individuos y con el dólar muy volátil.

En el undécimo mes de 2025 la variación del producto interno bruto (PIB) marcó una caída de -0,3% en relación al mes previo, lo que arrojó dos meses consecutivos de caída. Es un contexto en el que según varios analistas los indicadores sectoriales anticipan que durante diciembre la actividad económica también fue débil, se mantuvo la tendencia en ganadores y perdedores .

Fue al cierre de un año en el que en abril el Gobierno decidió levantar el cepo cambiario para las personas, no así para las empresas, y luego de un año en el que en medio del proceso eleccionario el dólar tuvo un fuerte salto y el riesgo país retrocedió varios pasos, un camino que el indicar recién empezó a desandar luego de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

"Así, la economía acumulará 10 meses de estancamiento, lo que llamamos “fase 3” del impacto del programa económico en la producción", señala un informe de la Fundación Mediterránea, que se enfoca en cómo le fue a cada sector el año pasado.

Al examinar las realidades de cada uno de las principales ramas de actividad salta a simple vista que la Industria manufacturera fue la que más sufrió, con un desplome de -8,2%, mientras que el Turismo, especialmente vinculado al turismo receptivo (ingreso de extranjeros) cayó -6,7%, el Comercio -4% y la Construcción -2%, explica Marcos Cohen Arazi, responsable de la Sección Productiva del IERAL de la Fundación Mediterránea.

Y agrega que salvo el comercio, que había tenido expansión en 2024, el resto de los sectores también habían caída el año anterior, por lo que acumulan dos años en retroceso.

Los ganadores

En contraste, los sectores más dinámicos el último año fueron la Intermediación financiera (+14,2%), sumado a el crecimiento de la Minería (+6,9%) y el Agro (+4,8%), los mismos sectores que habían tenido un crecimiento en 2024, el primer año de Javier Milei en la presidencia.

Se destaca que sobre el final del año puede sumarse una cierta recuperación del turismo (+7,6%), impulsado por repunte del turismo interno, en particular después de las elecciones.

Cepo y dólar

En cuanto a la actividad industrial el análisis refleja "los vaivenes de la competitividad cambiaria, por un lado, y también los problemas de competitividad estructurales, el impacto de la mayor apertura económica, que afectan tanto a la manufactura como a otros sectores expuestos a fuerte presión competitiva", señala Cohen Arazi.

Actividad económica - indusrtia 2025 (Ieral)

Al respecto, destaca que la actividad industrial describe tres fases marcadas durante el gobierno libertario. En los primeros cinco meses la producción industrial bajó 11%, bastante similar a la de la economía en su conjunto. Pero luego fue seguida por una segunda fase de rápida recuperación durante los siguientes siete meses, hasta "empatarle" al nivel de actividad de noviembre 2023.

Allí sobrevino la tercera fase "marcadamente contractiva y ya acumula una caída de 6% en el nivel de producción", sostiene el IERAL. "Así, mientras la actividad económica general se encuentra en una fase de estancamiento, la industria manufacturera se encuentra en una fase recesiva", explican desde la entidad.