Senadores patagónicos impulsan el desarrollo del hidrógeno como vector energético

En los últimos días, los senadores nacionales Alicia Kirchner y Carlos Linares presentaron un proyecto de ley para declarar de interés nacional el desarrollo de hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero como alternativa energética.

El objetivo del proyecto es reconocer al hidrógeno como combustible, vector e insumo industrial energético, incluyendo su producción, transporte, almacenamiento, uso y equipamiento.

La idea central es lograr una descarbonización de la matriz energética e industrial, impulsando la cadena de valor del hidrógeno. Además, establece la creación de un sistema que certifique el origen y la intensidad de emisiones de hidrógeno.

Según el proyecto presentado por los senadores patagónicos, se creará un régimen de promoción, el cual tendrá una duración de 30 años, para poder fomentar el desarrollo del mismo.

Además, el texto pretende alentar el desarrollo científico, tecnológico e innovador vinculado a este vector energético, como así también impulsar su competitividad internacional a través de la adopción de estándares de calidad, sostenibilidad y trazabilidad en su cadena de valor.

Finalmente, el proyecto también crea “AgenHidro” (Agencia Nacional del Hidrógeno) como organismo descentralizado para asesorar en materia técnica y regulatoria y articular con la Autoridad de Aplicación el correcto funcionamiento del régimen.

"En un contexto internacional caracterizado por la aceleración de los compromisos de descarbonización y la creciente demanda de soluciones energéticas sostenibles, el hidrógeno se consolida como un vector energético estratégico", sostuvieron los creadores del proyecto dentro de los fundamentos del mismo.

Según datos del consorcio H2ar, la Argentina produjo en 2025 un total de 494 kton para cuatro procesos industriales principales: fertilizantes basados en amoníaco/urea (32%), los procesos de hidrotratamiento en la industria de la refinación del petróleo (30%), la reducción directa de los óxidos de hierro en la siderurgia (15%) y la producción de metanol (11%). El 12% restante se produce, principalmente, como subproducto.