Cuáles son las 15 nuevas áreas que se licitarán en Vaca Muerta

La provincia busca atraer nuevas inversiones y sumar actores para el desarrollo de Vaca Muerta. La apertura de sobres se realizará el 19 de agosto.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció en las últimas horas el lanzamiento de la licitación pública nacional e internacional de 15 áreas hidrocarburíferas en Vaca Muerta a través de Gas y Petróleo de Neuquén (GyP).

El objetivo de la iniciativa es convocar a nuevos actores y generar oportunidades de inversión. La Ronda 1/2026 incluye las áreas de Águila Mora Noreste, Cerro Avispa Norte y Sur, Cerro Partido Este, Chasquivil Sur, Corralera en sus distintas variantes, Curamhuele, El Corte, La Hoya, La Tropilla I, Pampa de las Yeguas NE, Santo Domingo II y Totoral Este.

Las empresas interesadas deberán presentar un plan de trabajo con compromiso de inversión durante la etapa exploratoria, en donde deberán asumir los riesgos propios de esta fase. Además, el proyecto contará con la participación de GyP como socio estratégico, con una presencia que oscilará entre el 10 y el 20%.

Las ofertas podrán presentarse hasta el 19 de agosto, fecha en la cual se realizará la apertura de sobres según confirmó Figueroa en su cuenta de X: “Es un gran paso que estamos dando todos los neuquinos”, señaló el mandatario.

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