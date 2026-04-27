Grupo L inaugura una nueva planta clave para su expansión en Vaca Muerta

GFrupo L inauguró una nueva planta de elaboración de alimentos y centro de distribución en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén.

Grupo L, empresa líder en servicios integrales como alimentación, logística, mantenimiento y hospitality en entornos corporativos e industriales (campamentos de oil & gas, grandes obras y minería), inauguró una nueva planta de elaboración de alimentos y centro de distribución en la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén, con una inversión de más de 2.200 millones de pesos.

La instalación, que opera bajo su marca GL Support Sitios Remotos, permitirá abastecer a clientes ubicados principalmente en Neuquén, Río Negro y Chubut, consolidando su presencia en el segmento de servicios para sitios remotos. La planta de 1200 m2 inicia su operación con una capacidad de producción de 6.000 viandas diarias, con proyección de alcanzar las 12.000 por día a través de tres turnos de trabajo. Este salto en escala permitirá a la empresa duplicar su capacidad operativa en la zona, en línea con la creciente demanda de servicios vinculados al desarrollo de Vaca Muerta. Además, el nuevo establecimiento cuenta con un laboratorio propio para control de calidad y el desarrollo de nuevos productos, una escuela de gastronomía, lavandería y oficinas administrativas.

GRUPO L 1 Este salto en escala permitirá a la empresa duplicar su capacidad operativa en la zona Grupo L.

Una nueva planta en Neuquén La iniciativa también tendrá un impacto directo en el empleo local: se estima la generación de 90 nuevos puestos de trabajo en el mediano plazo. A esto se suma el fortalecimiento de proveedores pymes y productores regionales, que forman parte del esquema de abastecimiento de la empresa. La decisión de invertir en Centenario responde a una necesidad estratégica de integrar producción y logística en un mismo punto, lo que reduce tiempos, mejora la eficiencia y nos da mayor control sobre la operación, en una región donde la demanda crece de forma sostenida. No se trata solo de alimentación, sino de llevar estándares de hospitality a contextos exigentes, donde la experiencia del usuario impacta directamente en el bienestar y la productividad.

GRUPO L 3 La iniciativa también tendrá un impacto directo en el empleo local. Grupo L.