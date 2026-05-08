Qué es y qué rol cumple la nueva Mesa Federal Minera

El segundo día de la Expo San Juan Minera tuvo su gran hito en el lanzamiento de la Mesa Federal Minera . Superados los escollos que dejó el viento Zonda en su paso por tierras sanjuaninas, en una hermética reunión y con la presencia de Karina Milei se dio el nacimiento de este nuevo espacio que promete impulsar las inversiones en la industria.

Una sala privada del Velódromo Vicente Chancay fue el escenario del encuentro que tuvo como protagonista a la Secretaria General de la Presidencia, al ministro del Interior, Diego Santilli, al gobernador anfitrión, Marcelo Orrego, y a su par mendocino Alfredo Cornejo, como así también a Raúl Jalil de Catamarca, Martín Llaryora de Córdoba, Carlos Sadir de Jujuy y Maximiliano Pullaro de Santa Fe.

También estuvieron presentes empresarios, representantes sindicales y referentes del sector productivo, quienes pusieron sobre la mesa el objetivo de coordinar políticas públicas, fortalecer la seguridad jurídica y acelerar inversiones estratégicas vinculadas al desarrollo minero argentino.

La Mesa Federal Minera fue presentada como un ámbito de articulación estratégica destinado a consolidar una visión integrada de la minería en el país y fortalecer la contribución de las distintas regiones productivas. El objetivo es coordinar acciones entre Nación, provincias y sector privado para impulsar inversiones, generar empleo formal y consolidar a la minería como uno de los motores del desarrollo económico argentino.

Karina Milei destacó el trabajo conjunto entre Nación y provincias para impulsar el desarrollo minero y aseguró que el Gobierno nacional considera a la actividad como uno de los pilares estratégicos para el crecimiento argentino. “Me pone muy contenta que se haya podido concretar esta Mesa Federal Minera porque muestra la voluntad que tienen las provincias de salir adelante junto con la Argentina”, expresó.

La funcionaria nacional recordó además la participación del Gobierno argentino en foros internacionales vinculados a inversiones y minería y sostuvo que el país atraviesa una oportunidad histórica para transformar sus recursos naturales en desarrollo económico.

“Argentina tiene enormes recursos y durante mucho tiempo no pudo aprovecharlos por cuestiones ideológicas. Nosotros venimos a demostrar que la minería genera trabajo, desarrollo y oportunidades para los argentinos”, señaló.

La funcionaria y hermana del Presidente también remarcó que los principales proyectos presentados dentro del RIGI corresponden a minería y energía, y reafirmó el compromiso del Ejecutivo nacional con el crecimiento del sector.

“La minería no es mala. Durante muchos años solo se habló de sus aspectos negativos y no de todo lo que puede aportar como motor productivo del país. Queremos que cada provincia pueda convertirse en una potencia productiva”, sostuvo.

Mesa Federal Minera 1

La importancia de la inversión

Durante el encuentro, los participantes destacaron el trabajo del Gobierno en la construcción de un marco jurídico e institucional que favorezca el desarrollo del sector. En ese sentido, resaltaron herramientas clave impulsadas por el oficialismo, como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares.

Actualmente, el RIGI concentra proyectos mineros por un total de 42.000 millones de dólares, de los cuales seis ya fueron aprobados, representando inversiones por más de 7.188 millones de dólares. A su vez, se estima que, en el marco de la Ley de Glaciares, las exportaciones mineras podrían alcanzar los 20.000 millones de dólares hacia 2035.

En este sentido, Karina Milei comparó la evolución del desarrollo minero argentino con el de otros países de la región. “Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”, destacó. Y agregó: “A modo de ejemplo: Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, 12 veces menos”.

Mesa Federal Minera 2

La visión mendocina de la minería

Alfredo Cornejo remarcó que la Argentina atraviesa una oportunidad histórica para posicionarse como actor relevante en minería, aunque advirtió que existe una “ventana menor de oportunidades” que las provincias deben aprovechar con rapidez y decisiones concretas.

En este sentido, señaló que “el Gobierno nacional ha tenido una clara vocación política para desarrollar esta actividad y eso ha sido clave. Sin esa decisión política sería muy difícil avanzar”.

El Gobernador sostuvo además que el desafío ahora pasa “por acelerar procesos administrativos, aprobaciones e inversiones para que el desarrollo minero pueda traducirse rápidamente en empleo, crecimiento y legitimidad social”.

“Para que esto sea rápido y contundente, y afirme la legitimidad de nuestro acuerdo con las comunidades, hay que acelerar el paso”, aseguró, a lo que sumó que eso tiene que ver con la responsabilidad del Gobierno nacional, de los gobiernos provinciales y también con una fuerte vocación de inversión de las empresas.

Cornejo también hizo foco en la necesidad de avanzar en infraestructura estratégica para acompañar el crecimiento de la actividad minera. En ese sentido, mencionó la importancia de desarrollar líneas eléctricas, caminos, rutas mineras y obras logísticas que permitan consolidar competitividad y acelerar proyectos productivos.

De esta manera, explicó que hay temas a resolver en la agenda futura que son centrales para el desarrollo del sector. “Necesitamos más infraestructura ejecutiva, más rapidez institucional y más coordinación entre Nación y provincias para que los proyectos puedan avanzar”, sostuvo.

Además, el Gobernador mendocino destacó la importancia del RIGI “como herramienta para generar previsibilidad y atraer capitales internacionales”, aunque insistió en que es necesario acelerar aprobaciones y avanzar con legislación complementaria que brinde mayor seguridad a las inversiones.

“El RIGI ha sido un buen instrumento, pero necesitamos que los proyectos avancen más rápido y que la ciudadanía vea resultados concretos. La legitimidad social también se construye cuando las comunidades perciben empleo, desarrollo y oportunidades reales”, afirmó.