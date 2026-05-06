La minera de Eduardo Elsztain reactivó la producción de oro en San Juan

La compañía Austral Gold Ltd, que tiene como presidente al empresario Eduardo Elsztain , anunció la reactivación de la mina Casposo , ubicada en la provincia de San Juan , tras una inversión superior a los US$15 millones destinada a tareas de exploración y reacondicionamiento de su planta. Así retoma la producción de uno de los proyectos de minería de oro más relevantes de la región.

La novedad fue anunciada en un acto que contó con la presencia de Elsztain, el gobernador Marcelo Orrego; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el CEO, Stabro Kasaneva; y el gerente del proyecto, Rubén Femenía.

La mina, adquirida en 2016, había permanecido en un esquema de cuidado y mantenimiento. Según informó la empresa, ahora retoma operaciones con una vida útil estimada de entre seis y siete años, y una proyección de producción cercana a las 120.000 onzas de oro equivalente.

Los bancos de inversión anticipan que en 2026 continuará el apetito por el oro, más allá de la fuerte suba del precio que tuvo lugar en 2025, pudiendo alcanzar los 5.000 dólares en poco tiempo más.

Uno de los ejes del relanzamiento es el modelo operativo mixto, que combina producción propia con el procesamiento de mineral de terceros. La estrategia apunta a convertir a Casposo en un hub regional para la actividad minera, ampliando su alcance más allá de la extracción tradicional.

Durante la ceremonia, Orrego destacó el impacto de la minería en el desarrollo local. “La minería tiene que ver con mejorar la vida de la comunidad, y la vamos a aprovechar”, afirmó. En esa línea, subrayó que el objetivo de la gestión es impulsar el empleo, el valor agregado y arraigar población en la provincia.

Más de 300 nuevos empleos

De acuerdo con estimaciones de la compañía, para 2026 se proyectan exportaciones por unos US$ 60 millones. Actualmente, la operación genera más de 300 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, con un 99% de trabajadores sanjuaninos.

Por su parte, Elsztain sostuvo que la reapertura “demuestra que la visión de largo plazo vale la pena” y remarcó el aporte del proyecto en la generación de divisas y en el fortalecimiento del entramado productivo nacional.

A su turno, Femenía aseguró que la reactivación es fruto de “años de trabajo, aprendizaje y compromiso”, y adelantó que el objetivo es consolidar a Casposo como un centro de procesamiento que contribuya a sostener el empleo y dinamizar la economía regional.

Desde la empresa indicaron que el proyecto se desarrolla bajo estándares ambientales y de seguridad, en un contexto de creciente dinamismo para la minería argentina, impulsado por la expansión de la producción, el empleo y las oportunidades de desarrollo en distintas provincias del país.