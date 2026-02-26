San Juan tendrá una nueva mina de oro luego de 17 años

Comenzó el traslado de material desde la mina Hualilán, en Ullum, hasta Casposo, en Calingasta. Se convertirá en la primera mina de oro activada en los últimos 17 años.

San Juan comenzó el operativo de transporte del mineral producido en el proyecto Hualilán, ubicado en Ullum, con destino a la planta de Casposo, en el departamento Calingasta. Se trata de la reactivación de un yacimiento para producir oro que tiene como novedad que el recurso está en un sitio y la planta en otro. Desde la provincia destacan que es la puesta en marcha de la primera mina de oro tras 17 años.

La mina es propiedad de la empresa Challenger Gold y su principal accionista es Eduardo Elsztain, uno de los empresarios más poderosos de argentina de la mano de IRSA y otras compañías. La empresa minera es conducida por Sonia Delgado.

El traslado del material implica un paso fundamental. Por ahora se acopiará en Casposo y luego se realizará el proceso industrial de lixiviación para obtener el “metal doré”, es decir los lingotes que contienen oro y otros metales.

Con este movimiento logístico, las tres empresas sanjuaninas adjudicatarias de la licitación convocada por Golden Mining iniciaron formalmente sus operaciones, consolidando un paso decisivo en la cadena productiva.

Según informaron, el inicio del traslado se desarrolla conforme al cronograma operativo previamente acordado entre la empresa y el Ministerio de Minería. El plan contempla un esquema de tránsito específico, con control de cargas, monitoreo permanente y trazabilidad logística, garantizando condiciones de seguridad, orden y previsibilidad en cada etapa del transporte.