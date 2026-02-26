Con el parque solar más grande del país, Mendoza se encamina a generar 1 GW de energía

Mucho antes de lo previsto, Mendoza podría llegar a cumplir uno de sus máximos objetivos en materia energética. Es que esta última semana se conoció que Genneia , uno de los principales generadores de energías renovables en el país, construirá en la provincia un nuevo parque que promete convertirse en el más grande del país con una capacidad instalada de 345 MW y una inversión de US$ 300 millones a ejecutarse para 2029.

Con eso, pese a que la transición energética arrancó con algunos años de atraso con respecto a otras provincias de la región, Mendoza se encamina a cumplir con el objetivo de generar para 2029 1 GW de potencia solar -el equivalente a 1.000 MW- de la mano de casi una decena de proyectos privados.

La novedad del nuevo parque solar Mendoza Sur Diamante fue confirmada por el propio Jorge Brito, presidente de Genneia, quien pasó por la provincia para la inauguración del Parque Solar Anchoris , un proyecto que cuenta con 180 MW de capacidad y demandó una inversión de US$ 160 millones, que permitirá generar el equivalente al consumo de aproximadamente 125.000 hogares y evitar la emisión de más de 220.000 toneladas de dióxido de carbono por año.

Con ya 630 MW en toda la región de Cuyo con sus parques solares de Ullum, Sierras de Ullum, Tocota III, Malargüe I, Anchoris y la primera etapa de San Rafael, la compañía proyecta la generación propia en el corto plazo de 1 GW, algo que se alinea con el objetivo gubernamental.

Como lo expresó el gobernador Alfredo Cornejo, la provincia este año se encamina a superar una capacidad instalada de 700 MW de la mano de desarrollos privados. “Mendoza va a superar en este año los 700 megas que prometimos en diversos discursos y, en particular, cuando firmamos un contrato electoral con la ciudadanía. Estamos en 669 megas, nos faltan 31 para cumplir los 700 megas, pero con más de 1.000 adicionales en distintas etapas de planificación, consolidándonos sin duda alguna como referentes de la energía solar con inversión privada”, expresó.

Actualmente, la provincia cuenta con casi una decena de parques solares activos y para 2029 se proyecta una generación de más de 1.000 MW, con nuevos proyectos y una inversión que supera los US$ 650 millones. “Mendoza con estos proyectos está trabajando para tener muchas más capacidad para desarrollar su economía, la energía es vital y la energía limpia es el mandato de nuestra sociedad”, agregó el funcionario.

Entre los activos se destacan Malargüe I (Malargüe), desarrollado por Genneia, con 90 MW y en funcionamiento desde inicios de 2025; San Rafael I (San Rafael) con 140 MW de los 180 MW proyectados; Solar de los Andes (Santa Rosa) con 5 MW; El Quemado (Las Heras) con 305 MW, de YPF Luz (con 200 MW en operación y 105 MW que entrarían en operación en los próximos meses); PS Pasip (San Martín) con 1,2 MW; Santa Rosa I y II (Santa Rosa) con 10,2 MW; y Coperote I, impulsado por la Federación de Cooperativas Eléctricas Nuevo Cuyo, con 3 MW y proyección a escalar a 5 MW.

A eso se le debe sumar un listado de proyectos públicos impulsados por distintos municipios de la provincia, como es el caso de Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo y Guaymallén. Aunque de menores dimensiones a los grandes desarrollos privados, se proyectan como espacios para lograr autosuficiencia energética para las comunas, representando un significativo ahorro de recursos.

parque solar anchoris cornejo jorge brito (16) Alf Ponce Mercado / MDZ

Recuperar el tiempo perdido

Aunque el sol es uno de los recursos que más identifican a la Mendoza, incluso conocida como la “Tierra del Sol y del Buen Vino”, su aprovechamiento para la generación de energía podría decirse que empezó “tarde”, en comparativa a provincias de condiciones similares, como San Juan.

Sin embargo, de acuerdo a Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente de la provincia, Mendoza ha logrado recuperar el tiempo perdido y en solo cuatro años ha logrado un nivel de generación de energía solar que a la vecina provincia, el máximo generador en ese segmento en todo el país, le tomó 15 años.

Este punto, sumado a la energía hidroeléctrica, para la funcionaria es fundamental para la transformación de la matriz energética, aumentando el porcentaje de fuentes limpias. “Si complementamos la generación de solar con la generación hidroeléctrica, que para este año ya prevista la licitación del Complejo Los Nihuiles, estamos hablando de una reconversión de la matriz que habla de energías renovables que son intermitente y su complementariedad con algo en lo que la provincia de Mendoza ha sido pionera y reconocida a nivel internacional por su energía hidroeléctrica. Esto es muy interesante porque podríamos llegar a una matriz 60-40, con 60 de generación térmica y 40 de renovables”, expresó Latorre.