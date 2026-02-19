Quieren acelerar la exploración en la lengua norte de Vaca Muerta

La explotación de la formación Vaca Muerta generó un boom petrolero en Argentina. Neuquén es el epicentro porque la “roca madre” coincide con su geografía, pero la zona norte de la formación se expande más allá del Río Colorado. En Mendoza hay tres empresas que tienen interés en explorar y potencialmente explotar la lengua norte de Vaca Muerta. YPF es la que ejecutó el primer plan y se espera una segunda etapa exploratoria.

La ute UTE Quintana Energy y TSB, que es nueva en la provincia, tiene un compromiso de inversión en el área Cañadón Amarillo que incluye dos pozos no convencionales para llegar a la formación Vaca Muerta. Aunque la fractura está prevista para el año que viene, ya se realizan las tareas previas.

Actualmente, la UTE se encuentra ejecutando la adquisición de sísmica 3D en el bloque (202,5 km²). Esas tareas se realizan para conocer mejor el subsuelo y precisar las zonas de interés para hacer las perforaciones a futuro.

Una vez concluida la adquisición, se realizará el análisis e interpretación, junto con el reproceso de la información, para avanzar en la definición final de locaciones. Con esa base técnica, la UTE trabaja para realizar dos pozos pilotos. Desde el Gobierno se esperanzan en que los pozos se ejecuten durante el segundo semestre de 2026, es decir adelantando el cronograma.

En paralelo al desarrollo no convencional, el operador mantiene la continuidad de la producción convencional en el área y ejecuta mejoras operativas. Según informaron, la empresa inició el proyecto de inyección de gas en cuatro pozos en el área Chihuido de la Salina Sur, una iniciativa complementaria orientada a fortalecer el desempeño de yacimientos maduros y la eficiencia del sistema.

Mendoza está en plena reconversión de su modelo petrolero. De la alta dependencia de YPF se pasó a una diversificación, con más empresas chicas a cargo de proyectos. YPF dejó las áreas maduras para concentrarse en Vaca Muerta. En ese sentido, esperan que también en 2026 se desarrolle la segunda etapa exploratoria en el área CNVII. “Mendoza no depende de una sola empresa: hoy vemos un operador que ejecuta exploración no convencional, mantiene producción convencional y aplica mejoras tecnológicas en áreas que antes no estaban priorizadas. Eso es lo que cambia el juego y nos permite adaptarnos con creces a la reconfiguración por la que pasa la industria a nivel global”, explicó Lucas Erio, director de Hidrocarburos del Ministerio de Energía.

vaca muerta Las provincias argentinas no pueden seguir esperando que las llamen, necesitan aprovechar las oportunidades.

Además de YPF y Quintana, la empresa Tango, heredera de Aconcagua, tiene interés en avanzar hacia Vaca Muerta en el área Payún Oeste.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, destacó el potencial que tiene este bloque para Mendoza. “Cañadón Amarillo es un área que hace menos de un año fue adquirida por la UTE Quintana Energy-TSB, con el compromiso de desarrollar la exploración de la Vaca Muerta mendocina. Se trata de un bloque con gran potencial para la provincia”, señaló la funcionaria. La funcionara destacó este paso clave para Mendoza. “Hoy están cumpliendo con ese compromiso mediante la adquisición de sísmica 3D. Hay diez equipos recorriendo el área y levantando información, que luego será procesada para definir las locaciones donde se realizarán las perforaciones. Este es un paso clave para comenzar a desarrollar la parte mendocina de Vaca Muerta, que representa un futuro promisorio para todos los mendocinos”, afirmó.