Con una inversión de US$ 160 millones, Jorge Brito inauguró un nuevo parque solar en Mendoza

Con la presencia del presidente de la empresa, y el gobernador Alfredo Cornejo, entró en funcionamiento Anchoris, proyecto de Genneia. Generará la energía suficiente para abastecer unos 125.000 hogares.

La semana arrancó con grandes novedades para la matriz energética de Mendoza. En la jornada del lunes, Genneia, uno de los principales jugadores del sector en el país, inauguró en Luján de Cuyo el Parque Solar Anchoris. Con una inversión de US$ 160 millones, la compañía puso en funcionamiento la segunda etapa del proyecto que ya había comenzado a operar en agosto de 2025.

Con la presencia Jorge Brito, presidente de Genneia, Bernardo Andrews, CEO de la compañía, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y otras autoridades, el nuevo parque solar completó con esta segunda etapa su capacidad instalada de 180 MW de potencia.

El Parque Solar Anchoris fue proyectado por EMESA y materializado y ejecutado por Genneia. Para eso, la compañía invirtió US$ 160 millones y fue construido en dos etapas. La primera, inaugurada en agosto de 2025, y la segunda que entró en operación en este mes de febrero.

Parque solar Anchoris Parque solar Anchoris Alf Ponce / MDZ El mismo está proyectado para abastecer la demanda de grandes usuarios industriales en el marco del Mercado a Término de Energías Renovables (Manter). Se trata del segundo desarrollo fotovoltaico de Genneia en la provincia y uno de los más relevantes de la región de Cuyo.

Parque Solar Anchoris Alf Ponce/MDZ El Parque Solar Anchoris está equipado con 360.000 módulos solares bifaciales de última generación, diseñados para maximizar la eficiencia energética. Se estima que producirá anualmente 497.000 MWh de energía renovable, equivalente al consumo de aproximadamente 125.000 hogares, y permitirá evitar la emisión de más de 220.000 toneladas de dióxido de carbono por año.