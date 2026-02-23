Reservas récord y dólar en baja: señales positivas mientras FATE baja persianas

Las reservas superan US$46.000 millones y el dólar cae por sobreoferta. Mientras el intento de cierre de Fate acrecienta el debate industrial.

Las reservas internacionales superaron los US$46.260 millones tras una fuerte compra de divisas del Banco Central y el ingreso de fondos provinciales al sistema financiero local, en una semana cambiaria corta pero relevante. El dato fue señalado como la principal “buena noticia” económica por el columnista Carlos Burgueño en MDZ Radio.

“Tenemos una plaquita del dólar el viernes. De la compra de dólares del Banco Central. Que volvió a ser importante”, afirmó. En tres ruedas operativas, detalló que hubo “167 millones de dólares de compra el viernes. Muy buen número. En una semana, repito, corta. La del viernes fue el número más importante de toda la semana pasada”.

Escuchá la columna completa en MDZ Radio: 23-02-2026 - MC - COLUMNA CARLOS BURGUEÑO - ECONOMISTA El eje central, explicó, es el salto en las reservas: “Las reservas se ubicaron por arriba de 46.260. ¿Por qué subieron tanto? Estaban en 45. 45 y un poquito más. Y compraron 167 millones. ¿Cómo pegaron tal salto?”. Según precisó, “la provincia de Santa Fe ingresó el viernes al sistema financiero argentino” fondos que mantenía fuera del país. “Estos son los dólares que reforzaron las reservas. La buena noticia es doble. (…) Las reservas superaron los 46 mil millones de dólares. Y eso es una buena noticia. Además, con un muy buen ritmo de compra de dólares por parte del Banco Central”.

En paralelo, marcó que “el dólar el viernes (…) cerró a cotizar a 1.395 pesos. Esto es 100 pesos menos que el comienzo del año. (…) 6,7% menos”. Atribuyó la baja a “sobreoferta” de divisas, al “superávit de 1.800 millones de dólares” en la balanza comercial de enero y a la expectativa por la “liquidación sojera”, junto con “una tasa de interés real positiva en pesos”.

Cierre de FATE y debate industrial En contraste con la mejora cambiaria, Burgueño advirtió sobre el impacto en la industria. “Hay una reunión a las 12 del mediodía en el Ministerio de Trabajo entre el gobierno, FATE y el sindicato, y les ratifico que la planta se cierra. En 15 días la planta se cierra. No hay marcha atrás”, aseguró.