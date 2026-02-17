Impacto en las reservas: el Banco Central debe pagar US$1.000 millones a fin de mes

El proceso de acumulación de reservas por parte del Banco Central ya alcanzó un 20% del objetivo inicial planteado por el Gobierno.

El Banco Central (BCRA) compró la semana pasada US$615 millones, la cifra semanal más alta desde enero de 2025. Así, la entidad monetaria extendió el proceso de acumulación de reservas desde principios de año y encadenó 30 consecutivas de saldo positivo en el MULC.

El BCRA compró US$2.090 millones en el mercado en lo que va del año, lo que significa un promedio diario de casi US$70 millones, y acercándose al resultado del 2025, donde acumuló US$2.431 millones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado que espera conseguir para este año entre US$ 10.000 y US$ 17.000 millones, según el grado de remonetización de la economía. De esta manera, los casi US$2.100 millones ya representan poco más de un 20% del piso de la meta anual.

Pese a las compras de la entidad monetaria, las reservas internacionales netas (RIN) continúan en terreno negativo por US$ 17.752 millones al 10 de febrero, según estimaciones de Aurum valores. “Si bien se celebra que el BCRA haya cambiado de estrategia y haya comenzado a comprar buenos volúmenes de divisas, y lo haga de manera persistente, aún no se logra recomponer el stock de reservas netas a valores como los que hubo antes de pagar los bonos de enero. El REPO tomado para ese pago ya es una deuda a menos de 1 año y resta en las RIN”, señaló la sociedad de bolsa.

La atención de la city se centra en el inminente desafío que enfrentará el equipo económico a fin de febrero, con el pago de los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal) por US$1.000 millones y que impactarán en la reservas brutas del Central.