Impacto en las reservas: el Banco Central debe pagar US$1.000 millones a fin de mes
El proceso de acumulación de reservas por parte del Banco Central ya alcanzó un 20% del objetivo inicial planteado por el Gobierno.
El Banco Central (BCRA) compró la semana pasada US$615 millones, la cifra semanal más alta desde enero de 2025. Así, la entidad monetaria extendió el proceso de acumulación de reservas desde principios de año y encadenó 30 consecutivas de saldo positivo en el MULC.
El BCRA compró US$2.090 millones en el mercado en lo que va del año, lo que significa un promedio diario de casi US$70 millones, y acercándose al resultado del 2025, donde acumuló US$2.431 millones.
El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado que espera conseguir para este año entre US$ 10.000 y US$ 17.000 millones, según el grado de remonetización de la economía. De esta manera, los casi US$2.100 millones ya representan poco más de un 20% del piso de la meta anual.
Pese a las compras de la entidad monetaria, las reservas internacionales netas (RIN) continúan en terreno negativo por US$ 17.752 millones al 10 de febrero, según estimaciones de Aurum valores. “Si bien se celebra que el BCRA haya cambiado de estrategia y haya comenzado a comprar buenos volúmenes de divisas, y lo haga de manera persistente, aún no se logra recomponer el stock de reservas netas a valores como los que hubo antes de pagar los bonos de enero. El REPO tomado para ese pago ya es una deuda a menos de 1 año y resta en las RIN”, señaló la sociedad de bolsa.
La atención de la city se centra en el inminente desafío que enfrentará el equipo económico a fin de febrero, con el pago de los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal) por US$1.000 millones y que impactarán en la reservas brutas del Central.
Además, cabe recordar que de los poco más de US$2.000 millones que lleva comprados el BCRA, unos US$300 millones ya se usaron para venderle al Tesoro y otros US$870 millones para adquirir DEGs de Estados Unidos y así pagarle al FMI. A eso hay que agregarle el vencimiento de los Bopreales de fin de mes.
Dólar y reservas
Esta dinámica del Central se dio incluso en un contexto de baja en la cotización del dólar oficial mayorista, que alcanzó su nivel más bajo en casi tres meses. La semana pasada cerró a $1.399 y acumuló una caída semanal de más de $30, extendiendo la pax cambiaria desde comienzos de 2026. Desde que arrancó el año, el tipo de cambio registra una caída de 3,5%.