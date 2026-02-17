La marca de cerveza artesanal Antares lanza un nuevo sistema de franquicias y proyecta triplicar su red de locales

La cervecería artesanal Antares anunció el lanzamiento de un nuevo sistema de franquicias con el objetivo de triplicar la cantidad de locales en el país hacia 2030. La iniciativa marca una nueva etapa en la estrategia de expansión de la marca especializada en cerveza artesanal , que actualmente cuenta con más de 40 puntos de venta y una producción anual de 6 millones de litros.

Fundada en 1998 en un garaje de Mar del Plata por Pablo Rodríguez, Leo Ferrari y Mariana Rodríguez, Antares abrió ese mismo año su primer brewpub, en un contexto dominado por cervezas industriales de estilo Pilsen o Lager. La introducción de estilos británicos como IPA, Porter y Scotch marcó un diferencial en el mercado local y acompañó el desarrollo de la categoría artesanal en Argentina.

Con 27 años de trayectoria, la empresa opera con dos plantas productivas, incluida la Fábrica del Parque, que incorpora una planta piloto destinada a la innovación. La compañía emplea de manera directa a 50 personas y distribuye sus productos tanto en locales propios y franquiciados como en supermercados, tiendas cerveceras y mercados de cercanía.

En 2024, la categoría bebidas registró una caída del 19% y las alcohólicas del 28%. En ese contexto, la cerveza artesanal alcanzó cerca del 20% de participación en supermercados, mientras que Antares ganó 3,2 puntos de share, según datos de la compañía.

La firma avanzó en un proceso de actualización de marca que incluye cambios en la identidad visual y en la experiencia en sus locales. El rediseño contempla espacios más luminosos y confortables, una ampliación de la propuesta gastronómica con platos elaborados y opciones consideradas saludables, además de nuevas variedades de cerveza más livianas, sin alcohol y sin gluten.

Entre las novedades se destaca Espíritu Lager, una cerveza dorada y liviana que representa el 25% de la producción total de la empresa. También se incorporaron una IPA sin alcohol y una opción sin gluten.

Cuatro formatos de franquicias

El nuevo modelo de franquicias contempla cuatro configuraciones adaptables a diferentes ubicaciones y públicos:

- Formato insignia, de entre 250 y 300 m², que expone la historia, los procesos y la variedad de estilos de la marca.

- Formato urbano, orientado a un público joven.

- Formato multitarget, con propuesta gastronómica y cervecera clásica y variada.

- Formato compacto y móvil, pensado para festivales, shoppings y eventos.

El esquema debutó con la apertura de un local insignia en la Ciudad de Luján, que funciona como punto de partida de esta etapa. El espacio combina diseño contemporáneo, coctelería de autor y una oferta ampliada de bebidas y gastronomía.

La inversión inicial para acceder al sistema de franquicias parte desde los US$ 80.000 para los formatos más reducidos y varía según el tamaño y características del local.

Desde la empresa indicaron que el modelo incluye selección de ubicación, diseño del proyecto, capacitación, abastecimiento continuo, soporte operativo, marketing y auditorías. El proceso está respaldado por equipos especializados en recursos humanos, innovación gastronómica, producción cervecera y experiencia del cliente.

El proyecto de relanzamiento reunió a referentes como Tato Giovannoni, a cargo de la nueva propuesta de coctelería, y Eme Carranza, responsable de la actualización de la identidad visual.