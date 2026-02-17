Confirmaron a cuánto abrirá el dólar oficial y el dólar blue tras el fin de semana largo

El dólar oficial y el dólar blue se preparan para volver al ruedo en los mercados este miércoles. Qué se espera.

Luego de un gran fin de semana largo por Carnaval con lunes y martes sin mercados por el feriado, el dólar oficial y el dólar blue se preparan para volver al ruedo en la apertura del miércoles luego de dos días sin cotizaciones. Será en medio de una semana clave por el posible tratamiento de la reforma laboral.

En concreto, el dólar oficial abrirá este miércoles los mercados a $1370 para la compra y a $1420 para la venta, sin cambios respecto del último cierre del día viernes, en la previa del fin de semana largo de Carnaval.

Se tratará del inicio de una semana clave para el Gobierno y la economía ya que los ojos están puestos en que el Congreso trate finalmente la reforma laboral.

Ese tratamiento puede tener un impacto importante en los mercados según cual sea el resultado del debate, ya que el oficialismo espera una nueva victoria; aunque las modificaciones podrían hacer que el proyecto vuelva a tratarse en el Senado.

dolares El dólar. A cuánto abrirá el dólar blue este miércoles El dólar blue, por su parte, abrirá este miércoles a $1420 para la compra y $1440 para la venta según indican los mercados. Ese es el precio al que cerró el viernes pasado y al que se registrará en los primeros minutos de la próxima jornada.