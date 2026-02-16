Festeja Luis Caputo: el grano que nadie mira exportó 57% más que el año previo y generó 2300 millones de dólares

Considerado como el hermano menor en el universo de las oleaginosas- que, por cierto, está liderado por la soja y sus derivados-, la producción de girasol tiene mucho de qué enorgullecerse y sigue marcando hitos en un campo que espera el despegue definitivo cuando se eliminen totalmente los derechos de exportación. Mientras tanto el ministro Luis Caputo celebra.

Desde hace años, Argentina es el primer exportador mundial de aceite de girasol, y todo el complejo girasolero cerró la campaña 2024/25 con récord de exportaciones , que alcanzaron los 2299 millones de dólares; un 57% más que en la campaña cosecha anterior, en términos de valores.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destaca que "la producción de girasol alcanzó su máxima expresión en este siglo en la cosecha 2024/25", gracias a elevados volúmenes y buenos precios. Así, el complejo girasol argentino consolidó un 2025 con un desempeño exportador récord.

Esto supone un importante ingreso de divisas, lo que debe haber dibujado una sonrisa en el rostro del ministro de Economía, Luis Caputo , urgido como está de ingreso de dólares. Es verdad que la anemia de billetes verdes es mucho menos angustiante que hasta hace unos meses atrás, pero lo cierto es que, en un escenario de compromisos de deuda más desafiante a partir de la segunda mitad del año, todo dólar que entre viene bien para no correr riesgos .

En el desagregado pro subproductos, las exportaciones de aceite de girasol registraron una suba del 65%, mientras que las de pellets crecieron 6% y las de semilla un contundente 155%. Así, el complejo terminó el 2025 con un crecimiento interanual del 57% en términos de valor.

Expo girasol 2025

Los datos de la Bolsa de Comercio de Rosario marcan que las exportaciones de todo el complejo totalizaron US$2.299 millones. Esto representa un 20% que en la campaña 2007/2008 en términos nominales, el récord anterior. Fue posible gracias a un volumen de 3.442.313 toneladas, un 40% que en la campaña previa.

Cosecha récord

Y lo que puede vislumbrarse de la presente campaña augura una nueva campaña récord, con buenas oportunidades de negocios en el exterior. Desde la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), el referente de todo el complejo girasolero e integrante del grupo conocido como las cuatro cadenas, junto con Acsoja, Maizar y Argentrigo, destacan el potencial para presente campaña, proyectando una "cosecha récord de 6,2 millones de toneladas".

"Debido a los excelentes resultados en el norte y las lluvias recientes en la región pampeana, se aumentó la estimación nacional de cosecha en 400.000 toneladas, colocándola en 6,2 Mt", señala Asagir.

Además, se están logrando rendimientos muy interesantes. "El rinde medio nacional actual de 22,8 qq/ha (quintales pro hectárea) es 1,4 qq/ha superior al récord histórico registrado a la misma fecha en la campaña pasada", anticipó la entidad.

Menor oferta

Esto se da en un contexto de buenos precios internacionales y menor oferta de algunos competidores, como es el caso de Ucrania. "El escenario internacional presenta una oportunidad estratégico para el país, frente a la caída de la oferta de sus competidores", destaca Asagir.

En este contexto, no sorprende que los precios internacionales hayan registrado una suba de 18,8% en los últimos siete meses.

Desde la Bolsa de Comercio de Rosario apuntan que hoy el principal destino de las exportaciones del complejo girasolera es la India, con exportaciones de US$848 millones a ese destino, el 37% del total exportado. Le siguen lejos Irak (7%), Países Bajos (6%), Chile y Egipto, ambos con 5% del total despachado al exterior. En cuanto a productos exportados por lejos sobresale el aceite de girasol, que concentra el 82% del total.