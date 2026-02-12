"Muy buenos avances": el FMI trazó un balance positivo de su visita en Argentina y el Gobierno espera otro desembolso

El equipo económico de Javier Milei se reunió con los técnicos del organismo en los últimos días, de cara a una nueva revisión del acuerdo.

Tras una semana de reuniones en Buenos Aires, concluyó este jueves la misión que envió el Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina, en el marco de una inminente revisión del acuerdo por la deuda externa. Se trata del programa a acordado en abril por US$20.000 millones.

“La misión técnica del FMI encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi concluyó su visita a Buenos Aires en el marco de la segunda revisión del programa y la consulta del Artículo IV. Se registraron muy buenos avances en las conversaciones, que continuarán en los próximos días. Brindaremos más información a su debido tiempo. Como es práctica habitual, en el marco del Articulo IV, el equipo se reunió con diversos interlocutores para conocer su visión sobre las perspectivas económicas”, informó el organismo durante la tarde.

En las últimas horas se registraron reuniones del equipo económico que conduce Luis Caputo con técnicos del FMI.

Estos encuentros se enmarcan en un contexto que el Gobierno necesita un nuevo “waiver” y una renegociación de la meta de reservas en el Banco Central. Un waiver del FMI es, básicamente, una dispensa o perdón formal que el Fondo Monetario Internacional le otorga a un país cuando no cumple alguna de las metas o condiciones acordadas en un programa de financiamiento.

El Gobierno espera otro desembolso del FMI Si se logra un entendimiento en la continuidad del acuerdo, el Gobierno espera un desembolso de US$1.000 millones.