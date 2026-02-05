El riesgo país trepa a 516 puntos mientras los enviados del FMI empiezan a revisar las cuentas públicas

La calma chicha que vivieron los mercados en el arranque de la semana viró en las últimas horas con una relevante pérdida de valor de los activos argentinos, con los bonos soberanos cayendo hasta casi 1%, lo que gatilló una suba del índice de riesgo país de 14 puntos hasta los 516 puntos básicos esta tarde.

Ciertamente, no es un nivel preocupante, ni mucho menos. Es un dato que está alineado con la expectativa del Gobierno en su búsqueda por acceder nuevamente a los mercados voluntarios de deuda, pero que enciende las alarmas porque el pasado 27 de enero, hace sólo ocho ruedas, el riesgo país estaba en franco retroceso y marcaba 494 puntos, enlazando cinco jornadas consecutivas a la baja.

Los bonos soberanos emitidos bajo jurisdicción extranjera muestran caídas de hasta -0,7% en el Bonar con vencimiento en 2041, mientras que el Global 2035 baja marginalmente -0,2% y el Bonar 2038 se mantiene sin cambios.

Hasta media rueda la mayoría de los bonos en dólares caían marginalmente, pero tras conocerse el acuerdo comercial firmado este jueves con Estados Unidos, y anunciado por el propio canciller Pablo Quirno y la Oficina del Presidente, algunos títulos reaccionaron y pasaron al signo positivo.

Es el caso del Bonar 2030 que sube 0,5% y el Global 2030 (0,2%), mientras que los Bonares 2029, 2035 y el Global 2046 registran los mismos valores de la rueda previa.

La mirada del FMI

El dato interesante es que este salto en el riesgo país se da en momentos en que llegaron al país los técnicos del Fondo Monetario Internacional y comenzaron las rondas de consultas en el Ministerio de Economía y el Banco Central para revisar las cuentas públicas y el cumplimiento de las metas comprometidas.

En despachos oficiales hay confianza en que finalmente el informe de los técnicos será positivo y el organismo aprobará lo actuado durante el 2025. La principal duda está en el desvío respecto de las metas de acumulación de reservas en el Banco Central.

La clave y la expectativa del Gobierno es que la aprobación de la revisión por parte del Board del FMI, una que vez los técnicos eleven sus recomendaciones gatillará el desembolso de US$ 1.030 millones, correspondientes a la última cuota del crédito de Facilidades Extendidas firmado en abril pasado por 20.000 millones de dólares con el Fondo.

Acciones en rojo profundo

En cuanto al comportamiento de los activos financieros este jueves, el índice Merval de la Bolsa porteña muestra una caída de 2,8%, arrastrado por los papeles de BBVA (-5,9%), Comercial del Plata (-4,9%), Banco Supervielle (-4,7%), Telecom (-4,5%), Transportadora Gas del Norte (-4,4%), lo mismo que Banco Macro, y Banco Galicia (-3,6%).

Sólo se ven números en verde en Metrogas (3,4%), Loma Negra (1,9%) y Aluar (0,5%).

Los ADR de empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York también muestran números en rojo en forma generalizada, con los papeles de BBVA cayendo nada menos que -8,36%, Banco Supervielle -8,45%, Grupo Financiero Galicia -7,70%, Banco Macro -6,99% y Globant -6,32%.

Otras acciones con caídas en Wall Street son Telecom (-5,56%), Edenor (5,11%), Central Puerto (3,89%), IRSA (3,85%), Transportadora Gas del Sur (-3,83%).