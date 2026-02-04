El riesgo país otra vez en 503 puntos, mientras que las acciones caen hasta 7,5% en Wall Street

El índice de riesgo país bajó a 499 puntos básicos al comienzo de la rueda este miércoles pero hacia el cierra quebró nuevamente los 500 puntos y terminó en 503 puntos básicos, el mismo nivel que en la jornada previa.

La deuda soberana en dólares alterna subas y bajas en Nueva York. Los bonos bajo legislación local caen -0,6% luego de marcar una baja incluso mayor al -1%.

Hacia el cierre de la rueda, los bonos bajos legislación internacional, muestran subas en los bonos cortos, como los Bonares 2029 (1%) y 2030 (0,5%), mientras que el resto de los títulos tenían en pizarras cotizaciones nuestras o bajas marginales de -0,1%, salvo el Global 2046, que retrocede -0,4%.

En la plaza local, el Merva l cae -0,74%, luego de empezar la jornada con una avance de 1,2%. Aún en ese contexto, las acciones de YPF crecen 2,4%, Ternium 1,4% y Transener 0,6%.

Las principales bajas son BBVA (-4,2%), Telecom (-3,3%), Edesur (-1,3%), lo mismo que Loma Negra (-1,3%).

Los ADR que cotizan en Nueva York, con mayoría de bajas, con BBVA cayendo -6,51%, Telecom -5,79%, Edenor (-5,51%), mientras que Supervielle baja -4,64%, Central Puerto -3,95& e IRSA -3,1%. Sólo muestran números positivos Globant 3,48% e YPF 0,28%.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en la pizarra del Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue marca $1.435 y $1.455 para ambas puntas, mientras que el MEP cotiza a $1.457,29 y el CCL a $1.494,39.