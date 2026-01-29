El riesgo país no frena su caída y quiebra los 480 puntos básicos, mientras los bonos operan al alza

El riesgo país no encuentra piso y continúa a la baja. En sintonía, los bonos operan en verde este jueves.

Los bonos argentinos extienden rally alcista y se pintan de verde en la rueda de este jueves tanto en Wall Street como los títulos bajo legislación local. Así, el riesgo país continúa a la baja y quiebra los 480 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares sube hasta 0,8% en Nueva York, traccionada por el Global 2046. Los bonos bajo legislación local con alzas del 0,8% como el caso del Bonar 2035.

El riesgo país no frena su caída y desciende hasta los 476 puntos básicos. Así, se consolida por debajo de las 500 unidades.

Acciones En la plaza local, el Merval avanza 0,6% en pesos. La semana pasada, el índice accionario subió 5,8% en dólares.

Las acciones del panel líder operan con mayorías en suba, impulsadas por Transener (+2,9%).