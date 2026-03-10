Los bonos recuperan terreno, pero el riesgo país se mantiene cerca de los 600 puntos

Los bonos argentinos recuperan terreno este martes, en sintonía con la leve mejora en los mercado globales tras la inestabilidad producto del conflicto en Medio Oriente . El riesgo país se mantiene cerca de los 600 puntos básicos.

Las bolsas internacionales recuperan tras las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien acnticipó que el conflicto bélico en Irán podría terminar pronto.

La deuda soberana en dólares recupera terreno y cotiza con subas generalizadas en Nueva York, traccioanada por Global 2041 (+0,6%). Los bonos bajo legislación local se mueven con subas de hasta 0,4%.

El riesgo país se ubica en 578 puntos básicos.

En la plaza local, el Merval sube 1,6%. Las acciones del panel líder se mueven con alzas generalizadas, impulsadas por Transportadora Gas del Sur (+3%).

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en las misma sintonía, con mayorías en subas.

A cuánto cotiza el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.435 en la pizarra del Banco Nación.