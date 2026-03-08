Dinamarca liquida bonos de Estados Unidos: la jugada política detrás de un movimiento millonario

Para entender la última maniobra financiera desde el norte de Europa, primero se debe visualizar qué es un fondo de pensiones en naciones como Dinamarca . No estamos hablando de simples cuentas de ahorro, sino de gigantescos depósitos de capital que equivalen al 200% del PIB de su país. Son, en esencia, la alcancía nacional destinada a pagar la vejez de cada ciudadano. Tradicionalmente, estos fondos buscan el lugar más seguro del planeta para guardar ese dinero, y durante décadas, esa bóveda inquebrantable fue la deuda pública de los Estados Unidos .

Sin embargo, en un giro que desafía la lógica geopolítica más elemental, la industria de pensiones danesa liquidó sus posiciones en bonos estadounidenses. La justificación oficial roza el surrealismo, y citan "incertidumbre política" derivada del intento de Donald Trump de comprar Groenlandia , un territorio autónomo danés. Ante supuestas preocupaciones sobre la salud fiscal de Washington, fondos como Akademiker Pension ya vendieron carteras de 100 millones de dólares bajo la premisa de que Estados Unidos se volvió un socio "inestable" y financieramente peligroso.

Esta narrativa, pintando a Europa como un refugio de estabilidad frente al "caos" estadounidense, es una fantasía peligrosa. Desde una perspectiva latinoamericana, donde conocemos bien la fragilidad institucional, la idea de que Estados Unidos es "menos seguro" que Europa es simplemente insostenible.

El país norteamericano posee una cualidad que ninguna nación europea tiene, y es la invulnerabilidad estratégica. Rodeado por dos océanos y con el ejército más poderoso de la historia, es una fortaleza geográfica imposible de invadir. Europa, por el contrario, es un continente fragmentado cuya seguridad física depende casi exclusivamente del paraguas de defensa estadounidense a través de la OTAN. Apostar contra la seguridad de EE.UU. en favor de la seguridad europea es ignorar quién paga las balas que protegen al Viejo Continente.

Lo que realmente subyace en esta decisión no es un cálculo de riesgo financiero real, sino una operación de "dirigismo" económico. El gobierno danés aprovecha esta crisis diplomática artificial para forzar una repatriación de capitales. El ministro de Industria, Morten Bødskov, fue claro, quiere que ese dinero deje de financiar al Tesoro estadounidense y se utilice para "apoyar el mercado laboral doméstico" y desarrollar tecnologías locales.

Bajo la excusa de la soberanía y el patriotismo, se empuja a los gestores de fondos a invertir en start-ups de computación cuántica y empresas locales respaldadas por el Estado. Se está cambiando el activo más líquido y seguro del mundo, es decir un bono del Tesoro de EE.UU., por apuestas de capital riesgo en un mercado europeo pequeño y con escasa profundidad financiera.

El peligro para el futuro jubilado es evidente. Al politizar las inversiones, el gobierno transfiere el riesgo de su política industrial a los ahorros de los trabajadores. Si las apuestas tecnológicas del gobierno fallan, y Europa tiene un historial pobre compitiendo tecnológicamente contra Silicon Valley, no será el Estado quien pierda dinero, sino el pensionista que vio cómo sus gestores vendían la seguridad del dólar para comprar la ilusión de una autonomía europea que, en términos de defensa y economía real, no existe.

