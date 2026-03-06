Los bonos argentinos y los ADR abren en baja, pero las acciones del Merval recuperan aire

Los papeles argentinos sufren arrastrados por una coyuntura internacional desfavorable. En la bolsa local, las acciones se toman un respiro.

En un año marcado por las elecciones legislativas, el dólar fue uno de los motores de la volatilidad, que se reflejó en el valor de los activos financieros locales.

Los bonos argentinos iniciaron la jornada con caídas en todas sus variantes en un contexto en el que los mercados internacionales ven que el conflicto en Medio Oriente puede extenderse más de lo previsto. Tanto los papeles argentinos en dólares, como los que cotizan en pesos ceden valor, aunque con bajas que no llegan en la mayoría de los casos al 1%.

Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York (ADR) también abrieron la jornada con bajas generales. Destacan las fuertes caídas de Banco Superviell (-4,2%) y Tenium (-3,9%).

Las cotizaciones de los papeles que se negocian en el índice Merval de Buenos Aires, en cambio, comenzaron a oprar con subas generalizadas con un panel totalmente verde que sube un 0,7% hasta los 2.588.974,90 puntos.

El riesgo país, tanto, cae un 0,4% y se ubica en 544 puntos.

El dólar vuelve a subir El dólar oficial que vende el Banco Nación registró una suba del 0,35% y cotiza a $1430 para la venta. El blue no se mueve y mantiene las ventas en $1400.