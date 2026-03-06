Con el petróleo a más de US$90 el barril, se dispara el "índice del miedo" y temen por el golpe a la economía

La primera semana de guerra en Medio Oriente cierra con el barril de petróleo volando por encima de los 90 dólares, tanto el crudo ligero de Estados Unidos (WTI), como la versión Brent del Mar del Norte, en un viernes negro en las principales bolsas del mundo, salvo en Lejano Oriente, donde por ahora, se mantienen alejados del conflicto.

Así, se registran bajas superiores al 1% en el índice Dow Jones de acciones industriales en Wall Street, lo mismo que en el S&P 500, mientras que el tecnológico Nasdaq cae pero en torno al 0,7%, luego de un par de semanas en las que las principales acciones del sector sufrieron el golpe de la irrupción de la IA.

Las bolsas europeas en tanto, muestran paneles mayormente en rojo este viernes, con el Euro Stoxx 50, que lista las principales 50 acciones del continente, bajando -0,87%, mientras que el Dax de Frankfurt retrocede -1,13%, el FTSE 100 de la Bolsa de Londres -1,22%, el CAC 40 de París un -0,65%, el IBEX 35 de Madrid baja 1,11% y el FTSE MIB de Milán lo hace a nu ritmo de -0,99%.

Pero tal vez el dato saliente de la jornada sea que en un contexto de escalada bélica en el Golfo Pérsico y todo Medio Oriente, con el estratégico Estrecho de Ormuz cerrado por el gobierno de Teherán para el paso de "embarcaciones enemigas", tanto buques militares como comerciales.

Así, la crisis gatilló el precio de petróleo Brent , la referencia en los principales mercados de Asia, y de Europa, y también en Argentina, hasta 94,07 dólares el barril de 159 litros esta tarde (14.53 hora argentina) una suba de 10,14%.

En cuanto al crudo ligero West Texas Intermediate (WTI), de referencia en el mercado norteamericano y en América latina, cotiza en los futuros a mayo a US$92,20, un incremento intradía de 13,79%.

Analistas ya están empezando evaluar si pese a sufrir duros ataques en su propio territorio, la estrategia iraní de golpear en la economía global vía el precio del petróleo, tal vez en nervio más sensible, haya sido sumamente adecuada y eficaz, al punto que ya en 48 horas empieza a dar resultados en las pizarras.

Índice del miedo

En este contexto y considerando el impacto que va a tener el precio del petróleo en la economía internacional, en la inflación global y hasta en el política monetaria de Estados Unidos - ya casi se descarta una baja de las tasas de interés- no sorprende que el llamado "índice del miedo" se haya disparado este viernes.

El índice de Volatilidad VIX, también conocido como el índice del miedo, es un indicador que justamente mide la volatilidad esperada del mercado en Estados Unidos en los próximos 30 días, con foco en el S&P 500.

Este viernes arrancó la rueda en niveles de 5,8% y esta tarde (15 horas de Argentina) ya marca 26,67 puntos, una suba de 2,89 puntos en el día, lo que se traduce por un salto de 12,17%.

Para los analistas es un indicador de la incertidumbre en los mercados y un recordatorio de que cuando el VIX se dispara, es hora de parar la pelota y evaluar el escenario antes de actuar, aunque como es sabido, el mercado se alimento de expectativas y ambición, por lo que los más arriesgados puede hacer una diferencia "jugando al fleje".